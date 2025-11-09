Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

Conocido por tener perfil y por evitar escándalos o la exposición de su vida privada, Pachu Peña confirmó recientemente una transformación en su situación personal . A los 63 años, atraviesa el final de su matrimonio con Felicitas Isse Moyano , la mujer con la que compartió más de 25 años y formó una familia.

La separación se produjo tras una fuerte crisis reconocida por el propio Peña , y luego de una etapa marcada por la discreción y el cuidado del ámbito familiar. En este contexto de cambio se gestó su vínculo con Paula Paparella, una mujer de 42 años que, pese a ser hija de Leo Paparella, un reconocido estilista de celebridades, siempre prefirió la vida alejada de los medios.

Debido al trabajo de su papá, Paula creció en un entorno cercano a figuras del espectáculo , pero eligió mantener una identidad vinculada al mundo de la moda y la estética sin protagonismo ni participación en el circuito público.

Según contó Marcia Frisciotti, -Pochi de Gossipeame-, al aire de Puro Show (El Trece), Paula es soltera, no tiene hijos y su prioridad es la privacidad y el cuidado de los vínculos personales.

Un dato que refuerza su privacidad es que la nueva novia del humorista rosarino, tiene su cuenta de Instagram configurada como privada y un círculo selecto de seguidores , de poco menos de 2 mil seguidores, entre los que se destacan Pachu y Martín Pepa, la pareja de Pampita.

El propio Peña habló sobre esta nueva etapa que transitan juntos. “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”.

A su resumida narración, el comediante, le sumo tranquilidad, para negar cualquier rumor malintencionado. "Se dio de manera natural. “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada... Nos estamos conociendo, pasándola bien”, expresó.

En este escenario, la reciente decisión de Pachu y su novia de empezar a una historia de amor en conjunto revela una etapa de cambios y apertura para ambos, donde la discreción y el respeto mutuo siguen siendo centrales, y la felicidad se vive preferentemente en el ámbito privado.

Paula Paparella Paula Paparella es la nueva pareja de Pachu Peña. Facebook

La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, ya que no se sabía que Pachu Peña se había separado de la madre de sus cuatro hijos, (Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina) y también porque ambos protagonistas comparten la filosofía de mantener su vida afectiva lejos del foco mediático y de la exposición que conlleva la popularidad.