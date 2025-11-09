9 de noviembre de 2025 - 18:43

Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

Vinculada al mundo de la moda e hija de un reconocido estilista, tiene su vida alejada de los medios y sus redes sociales privadas

Paula Paparella es la nueva pareja de Pachu Peña.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

La separación se produjo tras una fuerte crisis reconocida por el propio Peña, y luego de una etapa marcada por la discreción y el cuidado del ámbito familiar. En este contexto de cambio se gestó su vínculo con Paula Paparella, una mujer de 42 años que, pese a ser hija de Leo Paparella, un reconocido estilista de celebridades, siempre prefirió la vida alejada de los medios.

Paula Paparella
Cómo nació el amor de Pachu Peña y Paula Paparella

Debido al trabajo de su papá, Paula creció en un entorno cercano a figuras del espectáculo, pero eligió mantener una identidad vinculada al mundo de la moda y la estética sin protagonismo ni participación en el circuito público.

Según contó Marcia Frisciotti, -Pochi de Gossipeame-, al aire de Puro Show (El Trece), Paula es soltera, no tiene hijos y su prioridad es la privacidad y el cuidado de los vínculos personales.

Un dato que refuerza su privacidad es que la nueva novia del humorista rosarino, tiene su cuenta de Instagram configurada como privada y un círculo selecto de seguidores, de poco menos de 2 mil seguidores, entre los que se destacan Pachu y Martín Pepa, la pareja de Pampita.

El propio Peña habló sobre esta nueva etapa que transitan juntos. “Nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”.

A su resumida narración, el comediante, le sumo tranquilidad, para negar cualquier rumor malintencionado. "Se dio de manera natural. “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada... Nos estamos conociendo, pasándola bien”, expresó.

En este escenario, la reciente decisión de Pachu y su novia de empezar a una historia de amor en conjunto revela una etapa de cambios y apertura para ambos, donde la discreción y el respeto mutuo siguen siendo centrales, y la felicidad se vive preferentemente en el ámbito privado.

Paula Paparella
Paula Paparella
La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, ya que no se sabía que Pachu Peña se había separado de la madre de sus cuatro hijos, (Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina) y también porque ambos protagonistas comparten la filosofía de mantener su vida afectiva lejos del foco mediático y de la exposición que conlleva la popularidad.

