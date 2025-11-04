Las minifaldas pasaron de moda: una nueva tendencia para 2026 comienza a dominar el mercado

Las minifaldas comienzan a perder protagonismo en la moda femenina. En su lugar, resurge el vestido camisero , una prenda icónica de los años 70 que vuelve renovada por su comodidad, frescura y versatilidad . Según los expertos en moda , será la pieza clave del próximo verano, marcando el regreso del estilo retro con un toque moderno.

El vestido camisero conquista por su diseño funcional : corte recto, botones al frente y tejidos livianos como lino o algodón. Es ideal para los días de calor, ya que combina comodidad y elegancia sin esfuerzo .

Además, puede adaptarse fácilmente a distintos momentos del día, del look urbano a la salida nocturna.

Las marcas internacionales y locales ya lo incorporan en sus colecciones, apostando por colores vibrantes, estampados florales y tejidos naturales .

Se puede combinar con sandalias planas para un estilo relajado o con botas y cinturón ancho para un look más sofisticado.

image

Su aire retro se mezcla con detalles actuales, creando una silueta moderna y fresca.

3. Por qué reemplaza a la minifalda

La minifalda, símbolo de rebeldía y juventud, deja paso a una prenda más cómoda y versátil. El vestido camisero se impone porque favorece a todos los cuerpos, es fácil de llevar y no requiere grandes accesorios.

En un contexto donde la moda busca practicidad y funcionalidad, esta prenda logra el equilibrio justo entre estilo y confort.

image

4. Checklist rápido para sumarte a la tendencia

Elegí un vestido camisero en lino o algodón.

Apostá por colores vibrantes o estampados retro.

Sumale accesorios naturales: mimbre, cuerina o madera.

Combiná con sandalias o botas según la ocasión.

Evitá las minifaldas ajustadas o de denim rígido.

El vestido camisero reemplaza a la minifalda como la gran tendencia 2026. Es cómodo, fresco y adaptable, ideal para la mujer actual que busca estilo sin complicaciones. La moda de los 70 vuelve, pero con un espíritu más libre y funcional que nunca.