Los shorts de jean son cosa del pasado: una nueva tendencia de moda para 2026 está empezando a dominar el mercado

En las nuevas colecciones en tendencia , los shorts de jean comienzan a ceder terreno frente a una propuesta mucho más ligera y sofisticada. Las firmas internacionales destacan que los shorts de tela liviana con volados serán los favoritos de la próxima temporada.

En este análisis sobre las tendencias de moda femenina 2026 se anticipa el estilo que reemplaza al clásico denim en los looks de verano.

El denim grueso, símbolo del estilo casual, pierde fuerza por su peso y su rigidez. En climas cálidos, los tejidos livianos y fluidos resultan más cómodos y versátiles.

Además, las consumidoras buscan mayor libertad de movimiento y una imagen más pulida, incluso en prendas informales.

Los nuevos modelos están confeccionados en lino, gasa, poplina o viscosa , con detalles en volados, nudos o lazos .

Esta tendencia aporta feminidad y frescura, sin perder elegancia. Los tonos neutros y pasteles dominan, aunque también se ven estampados florales y cortes asimétricos. En pasarelas europeas, ya desplazaron al denim tradicional.

3. Cómo combinarlos esta temporada

image

Los shorts de tela liviana funcionan con camisas amplias, tops de algodón o blusas románticas.

Con sandalias planas crean un look relajado; con plataformas o mocasines finos, uno más sofisticado. La clave está en equilibrar texturas y mantener una paleta armónica.

image

4. Checklist rápido para sumarte a la tendencia

Reemplazá el denim rígido por telas suaves.

Buscá volados discretos o asimétricos .

Apostá por tonos naturales: beige, blanco, rosa viejo.

Evitá los shorts ultra cortos o desgastados.

Sumá accesorios livianos para mantener coherencia visual.

Los shorts de jean ceden su lugar a los modelos de tela liviana con volados, una opción más elegante, fresca y cómoda para la mujer actual. La tendencia 2026 confirma que la comodidad y la estética femenina pueden convivir en una misma prenda.