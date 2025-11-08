Glamour, música y emoción en la avant première de Yiya

La avant première de Yiya, la nueva serie original de Flow , se realizó en La Rural y reunió a todo el elenco, equipo técnico y figuras del espectáculo en un evento exclusivo que marcó el comienzo oficial del estreno.

Se acerca el estreno de Yiya: Qué esperar de los primeros capítulos

Julieta Zylberberg como Yiya Murano: "Me basé en la monstruosidad y la falta de afecto por todo"

Desde temprano, actores, actrices y productores desfilaron por la alfombra roja y dialogaron con medios de todo el país sobre el proceso creativo y las expectativas que genera esta historia inspirada en el caso de Yiya Murano.

Dirigida por Mariano Hueter y escrita por Marcos Carnevale, la serie está protagonizada por Julieta Zylberberg , Cristina Banegas y Pablo Rago, con las actuaciones de Laura Novoa, Cecilia Dopazo y Mónica Antonópulos.

El elenco se completa con Diego Cremonesi, Rochi Igarzabal, Boy Olmi, Malena Narvay, Miguel Angel Rodriguez, el Purre y Carlos Portaluppi, entre otros grandes actores.

La recepción en La Rural tuvo el nivel de una gala cinematográfica: un cuarteto de cuerdas en vivo acompañó el ingreso de los invitados, mientras se servían cócteles y bocados especialmente diseñados para la ocasión.

B77A5324

Luego, el público fue invitado a la proyección del primer capítulo, presentada por Juana Viale, quien destacó el trabajo del elenco y la solidez de la producción.

B77A5432

La función culminó con aplausos sostenidos y comentarios elogiosos por parte de los presentes, que celebraron la ambientación, las actuaciones y el ritmo de la serie.