Glamour, música y emoción en la avant première de Yiya

La avant première de Yiya, la nueva serie original de Flow, se realizó en La Rural y reunió a todo el elenco, equipo técnico y figuras del espectáculo en un evento exclusivo que marcó el comienzo oficial del estreno.
La miniserie Yiya, que estrenará el 13 de noviembre por Flow, contó con un evento de presentación, del que participó Los Andes, con alfombra roja y un avant premiere en el que estuvieron presentes los artistas y actores e invitados especiales.
Desde temprano, actores, actrices y productores desfilaron por la alfombra roja y dialogaron con medios de todo el país sobre el proceso creativo y las expectativas que genera esta historia inspirada en el caso de Yiya Murano.
Dirigida por Mariano Hueter y escrita por Marcos Carnevale, la serie está protagonizada por Julieta Zylberberg, Cristina Banegas y Pablo Rago, con las actuaciones de Laura Novoa, Cecilia Dopazo y Mónica Antonópulos.
El elenco se completa con Diego Cremonesi, Rochi Igarzabal, Boy Olmi, Malena Narvay, Miguel Angel Rodriguez, el Purre y Carlos Portaluppi, entre otros grandes actores.
La recepción en La Rural tuvo el nivel de una gala cinematográfica: un cuarteto de cuerdas en vivo acompañó el ingreso de los invitados, mientras se servían cócteles y bocados especialmente diseñados para la ocasión.
Luego, el público fue invitado a la proyección del primer capítulo, presentada por Juana Viale, quien destacó el trabajo del elenco y la solidez de la producción.
La función culminó con aplausos sostenidos y comentarios elogiosos por parte de los presentes, que celebraron la ambientación, las actuaciones y el ritmo de la serie.