8 de noviembre de 2025 - 22:17

Glamour, música y emoción en la avant première de Yiya

La miniserie Yiya, que estrenará el 13 de noviembre por Flow, contó con un evento de presentación, del que participó Los Andes, con alfombra roja y un avant premiere en el que estuvieron presentes los artistas y actores e invitados especiales.

Cecilia Dopazo y Mónica Antonópulos

Foto:

Prensa de Telecom
Pablo Rago y Cristina Banegas

Foto:

Prensa de Telecom
Marcos Carnevale y Mariano Hueter

Foto:

Prensa de Telecom
Juana Viale

Foto:

Prensa de Telecom
Julieta Zylberberg

Foto:

Prensa de Telecom
Laura Novoa

Foto:

Prensa de Telecom
Boy Olmi

Foto:

Prensa de Telecom
Por Carina Bruzzone

La avant première de Yiya, la nueva serie original de Flow, se realizó en La Rural y reunió a todo el elenco, equipo técnico y figuras del espectáculo en un evento exclusivo que marcó el comienzo oficial del estreno.

Desde temprano, actores, actrices y productores desfilaron por la alfombra roja y dialogaron con medios de todo el país sobre el proceso creativo y las expectativas que genera esta historia inspirada en el caso de Yiya Murano.

El elenco se completa con Diego Cremonesi, Rochi Igarzabal, Boy Olmi, Malena Narvay, Miguel Angel Rodriguez, el Purre y Carlos Portaluppi, entre otros grandes actores.

B77A4842

La recepción en La Rural tuvo el nivel de una gala cinematográfica: un cuarteto de cuerdas en vivo acompañó el ingreso de los invitados, mientras se servían cócteles y bocados especialmente diseñados para la ocasión.

B77A5324

Luego, el público fue invitado a la proyección del primer capítulo, presentada por Juana Viale, quien destacó el trabajo del elenco y la solidez de la producción.

B77A5432

La función culminó con aplausos sostenidos y comentarios elogiosos por parte de los presentes, que celebraron la ambientación, las actuaciones y el ritmo de la serie.

