Condujo 1.600 km por error para llegar a una cita médica y terminó en otro país

Un anciano de Francia desorientado emprendió un viaje de 20 horas tras confundirse en el trayecto, y llegó hasta Croacia.

El hombre comentó que su largo viaje fue causado por un error en el dispositivo GPS.

Un conductor de 85 años, residente de Châtillon-sur-Thouet Población, Francia, se desorientó y por error condujo varias horas. El viaje debía ser de apenas 20 kilómetros para ir a una cita médica en Airvault, un municipio vecino.

Según información de medios locales, el anciano estuvo en el vehículo durante 20 horas seguidas, cruzó Italia y finalmente llegó a Croacia.

Al ser consultado por el motivo que lo llevó tan lejos, el conductor dijo que "no entendía lo que había pasado", y agregó que su extenso viaje por carretera había sido el resultado de un problema con el GPS.

Tras la denuncia fue hallado en Croacia Si bien el anciano nunca llegó a su cita médica pautada, su familia comenzó a preocuparse luego de que también faltara a una reunión de una asociación a la que pertenecía.

La noche del martes 4 de noviembre, sus hijos denunciaron la desaparición a la policía, que trabajó en conjunto con los militares para geolocalizar el teléfono móvil del caballero.

El rastreo del dispositivo llevó a un hotel de Croacia, a casi 1.600 kilómetros de su domicilio en Francia. De esta manera, las autoridades pudieron dar con el ansiado y trasladarlo nuevamente a su hogar.