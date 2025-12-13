Se preparan las urnas para conocer al próximo presidente de Chile

Chile se prepara para elegir mañana, 15 de diciembre, a su nuevo presidente en la segunda vuelta electoral (balotaje). La elección enfrentará a la candidata de izquierda, Jeannette Jara, con el ultraderechista y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast .

Elecciones en Chile: la carísima multa que empujó a la gente a las urnas y el "voto sorpresa"

El pasado 16 de noviembre, Jara y Kast avanzaron al balotaje tras obtener una victoria por escaso margen. Con el 83 % de las mesas escrutadas, Jara ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025 con el 26,8 % de los votos, mientras que Kast alcanzó el 23,9 %.

Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y apoyada por el oficialismo, hizo historia al convertirse en la primera persona de su partido en ser la candidata presidencial de toda la izquierda chilena. Ella compite contra el líder opositor José Antonio Kast.

Ambos candidatos compiten por el periodo 2026-2030 y, como señala un análisis de la agencia de noticias Xinhua, ninguno pertenece a los partidos del centro político tradicional que gobernaron el país austral durante las últimas dos décadas.

En cuanto a las proyecciones, los sondeos de opinión indican que Kast, quien se postula por tercera vez a la presidencia, podría quedarse con el máximo puesto del Ejecutivo del país sudamericano.

José Antonio Kast José Antonio Kast EFE

Más de 15,6 millones de chilenos están habilitados para definir mañana el rumbo del país. La elección se da en un contexto regional en Latinoamérica donde la derecha ha crecido, si bien sus dos principales economías, Brasil y México, se encuentran actualmente bajo gobiernos de centroizquierda.

El Voto de los Chilenos en la Argentina

La comunidad chilena residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también podrá participar en la elección. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno porteño montó un operativo especial en Retiro que incluye la colaboración de los ministerios de Justicia, Seguridad y Educación, además de ofrecer infraestructura para el proceso. La Ciudad abrirá la Escuela Primaria N° 6, ubicada en Basavilbaso 1295 (esquina Juncal), en Retiro, con una docena de mesas habilitadas para que los ciudadanos chilenos puedan emitir su voto entre las 8 y las 12 horas.