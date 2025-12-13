13 de diciembre de 2025 - 14:55

Se preparan las urnas para conocer al próximo presidente de Chile

Jeannette Jara, candidata de izquierda, y José Antonio Kast, ultraderechista, se enfrentan mañana para el balotaje.

Jeannette Jara y José Antonio Kast, cara a cara por la presidencia de Chile.

Jeannette Jara y José Antonio Kast, cara a cara por la presidencia de Chile.

Foto:

Archivo Los Andes
Por Redacción Mundo

Chile se prepara para elegir mañana, 15 de diciembre, a su nuevo presidente en la segunda vuelta electoral (balotaje). La elección enfrentará a la candidata de izquierda, Jeannette Jara, con el ultraderechista y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Leé además

Kast vs. Jara: se define en diciembre el futuro político de Chile.

Elecciones en Chile: los dos modelos opuestos que Kast y Jara disputarán en el balotaje

Por Augusto Grilli Fox
Jeannette Jara y José Antonio Kast, cara a cara por la presidencia de Chile.

Elecciones en Chile: la carísima multa que empujó a la gente a las urnas y el "voto sorpresa"

Por Martín Fernández Russo

El pasado 16 de noviembre, Jara y Kast avanzaron al balotaje tras obtener una victoria por escaso margen. Con el 83 % de las mesas escrutadas, Jara ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025 con el 26,8 % de los votos, mientras que Kast alcanzó el 23,9 %.

Quién será el futuro presidente según las encuestas

Ambos candidatos compiten por el periodo 2026-2030 y, como señala un análisis de la agencia de noticias Xinhua, ninguno pertenece a los partidos del centro político tradicional que gobernaron el país austral durante las últimas dos décadas.

En cuanto a las proyecciones, los sondeos de opinión indican que Kast, quien se postula por tercera vez a la presidencia, podría quedarse con el máximo puesto del Ejecutivo del país sudamericano.

José Antonio Kast
José Antonio Kast

José Antonio Kast

Más de 15,6 millones de chilenos están habilitados para definir mañana el rumbo del país. La elección se da en un contexto regional en Latinoamérica donde la derecha ha crecido, si bien sus dos principales economías, Brasil y México, se encuentran actualmente bajo gobiernos de centroizquierda.

El Voto de los Chilenos en la Argentina

La comunidad chilena residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también podrá participar en la elección. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno porteño montó un operativo especial en Retiro que incluye la colaboración de los ministerios de Justicia, Seguridad y Educación, además de ofrecer infraestructura para el proceso. La Ciudad abrirá la Escuela Primaria N° 6, ubicada en Basavilbaso 1295 (esquina Juncal), en Retiro, con una docena de mesas habilitadas para que los ciudadanos chilenos puedan emitir su voto entre las 8 y las 12 horas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Miles de personas intentaron salir de Chile debido a la situación políticas tras las elecciones y se saturaron los principales pasos fronterizos de Perú.

Perú declaró el estado de emergencia y militarizó la frontera con Chile por crisis migratoria

Por Redacción Mundo
El consumo de videojuegos, ampliamente superior a la producción local, evidencia el potencial de crecimiento del sector y la oportunidad de Mendoza para posicionarse como polo de desarrollo a nivel nacional y regional.

Videojuegos: Mendoza da un salto en la industria, presentó su Clúster y se consolida como polo de desarrollo

Por Bernarda García Centurión
Flavio Kristich, de Kristich Desarrollos, en la obra de la Torre Le Pilier.

Flavio Kristich: "El crédito UVA es la herramienta que puede devolverle volumen al desarrollo inmobiliario"

Por Soledad Gonzalez
Cortan una ruta clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile: cuándo y el camino alternativo.

Cortan una ruta clave que conecta el Paso Cristo Redentor con Santiago de Chile: cuándo y el camino alternativo

Por Redacción Sociedad