Un avión de LATAM chocó con otro de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Santiago

Un incidente inusual alteró este miércoles por la noche la operatoria del aeropuerto de Santiago de Chile , donde dos aeronaves colisionaron mientras realizaban maniobras en tierra.

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El hecho involucró a un avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas (precisamente el vuelo AR1287 a Aeroparque) y a un Airbus A321 de LATAM Airlines , sin que se registraran personas heridas.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC), el choque se produjo en plena pista del aeropuerto Arturo Merino Benítez (Nuevo Pudahuel), cuando la aeronave de LATAM se preparaba para despegar rumbo a Brasil y terminó impactando con el ala del otro avión argentino que se encontraba en posición.

#Santiago | Informamos incidente ocurrido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, entre un avión B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 LATAM, sin lesionados. La @DGACChile realizará la investigación respectiva. Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados. pic.twitter.com/VPYIk5w69S

Como consecuencia, todos los pasajeros fueron desembarcados. Los de Aerolíneas Argentinas fueron reubicados en un vuelo de SKY y otro de la empresa estatal, que salió más cerca de la medianoche.

El avión de LATAM, por su parte, salió demorado unas tres horas a Brasil.

El episodio generó momentos de tensión entre los pasajeros. Uno de ellos, que viajaba con destino a São Paulo, relató a ADN Radio que el impacto ocurrió durante la maniobra de salida: “Tomaba un vuelo rumbo a São Pablo, y en la pista de despegue el avión chocó con otro, golpeó a otro avión”. Tras el incidente, todos debieron regresar al edificio terminal mientras se definía la situación operativa.

Aunque no hubo víctimas ni heridos, el hecho fue considerado de gravedad potencial por las autoridades aeronáuticas y por los propios pasajeros, ya que ocurrió en una fase crítica de la operación en pista.

La DGAC confirmó que iniciará una investigación para determinar las causas del choque y evaluar posibles fallas en los procedimientos de control y coordinación en tierra.

En tanto, desde la empresa Latam en comunicado oficial sostuvieron que: "durante el rodaje previo al despegue del vuelo LA756 (que se disponía a realizar la ruta Santiago - São Paulo), la aeronave tuvo contacto con una aeronave de Aerolíneas Argentinas en plataforma, lo que generó daños menores en una de sus alas. Como parte del protocolo, se procedió al desembarque de todos los pasajeros, quienes fueron reubicados en un nuevo vuelo, el cual despegó a las 00:29 horas del 23 de abril de 2026. La línea aérea activó sus protocolos de seguridad y se encuentra investigando lo ocurrido en coordinación con las autoridades correspondientes. LATAM Airlines Group reafirma que la seguridad es un valor intransable y que todas sus decisiones operacionales se toman resguardando este principio".