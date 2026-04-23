Atención viajeros: una reconocida marca de Estados Unidos llegará a Chile y promete grandes ofertas

La marca estadounidense PriceSmart confirmó su llegada a Chile y avanza en su primera incursión en el Cono Sur con un modelo de negocio basado en clubes de compra por membresía. La decisión se formalizó esta semana tras una reunión del directorio de la compañía con el presidente José Antonio Kast.

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El ingreso de PriceSmart introduce un formato distinto al del retail tradicional chileno , dominado por grandes supermercados. A diferencia de estas cadenas, el sistema propuesto exige el pago de una membresía para poder comprar dentro de sus tiendas, lo que redefine la relación entre consumidor y punto de venta. La empresa sostiene que este esquema permite optimizar costos y trasladar ese beneficio al precio final .

El sistema de PriceSmart se basa en el acceso restringido a sus tiendas mediante una suscripción anual. En otros mercados donde ya opera, la compañía ofrece distintos niveles de membresía, como opciones equivalentes a planes estándar y premium, con beneficios diferenciados según el tipo de cliente.

Además, existen planes orientados a empresas que permiten incluir múltiples usuarios bajo una misma cuenta. Este formato busca captar tanto consumidores individuales como pequeños comercios o emprendedores que compran en volumen.

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Un formato mayorista adaptado al consumidor final

Las tiendas funcionan bajo una lógica similar a la venta mayorista. Los productos se exhiben en grandes volúmenes sobre pallets, lo que reduce costos operativos y agiliza la logística interna. Este diseño apunta a maximizar eficiencia y disponibilidad de mercadería.

En paralelo, la compañía complementa su oferta con servicios adicionales dentro de sus instalaciones, como farmacia, óptica y audiología, lo que amplía el alcance de su propuesta comercial más allá de los alimentos.

PriceSmart En Cancha

Primeras ubicaciones y expansión

Las primeras sucursales en Chile estarían proyectadas en zonas estratégicas de Santiago. Una de ellas se ubicaría en el sector de Las Condes, dentro de un centro comercial, mientras que otra se instalaría en Peñalolén con un formato independiente.

La estrategia de crecimiento contempla una implementación gradual, con foco en la construcción de una red de proveedores locales y el desarrollo de una cadena de suministro sólida. Este enfoque busca consolidar una operación sostenible en el tiempo.

Equipo local y generación de empleo

Desde la compañía señalaron que el proyecto incluirá la generación de empleo con condiciones competitivas, además de oportunidades de desarrollo profesional dentro de la estructura corporativa.