Lula da Silva cruzó a Donald Trump: defiende "la ley del más fuerte"

El presidente brasileño criticó el enfoque internacional de su par Donald Trump y reveló que, en una llamada reciente, le pidió evitar tensiones en América Latina. “Somos una zona de paz”, advirtió.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a apuntar contra su par estadounidense, Donald Trump, al afirmar que promueve “la ley del más fuerte” en la política internacional. El mandatario brasileño formuló sus críticas durante un acto realizado este jueves en el estado de Minas Gerais, donde mencionó además una comunicación reciente con el líder republicano.

Según explicó, la conversación formó parte del esfuerzo diplomático de Brasil para actuar como interlocutor en medio del aumento de fricciones entre Estados Unidos, Venezuela y otros países latinoamericanos. En ese marco, Lula aseguró que transmitió su preocupación por el clima regional y la necesidad de evitar una escalada.

“Trump, nosotros no queremos guerra en América Latina. Somos una zona de paz”, relató Lula al reconstruir el contenido de la llamada. También señaló que, durante la conversación, el jefe de la Casa Blanca insistió en remarcar su capacidad bélica: “Yo tengo más armas, yo tengo más navíos, yo tengo más bombas”, dijo el brasileño que le expresó Trump.

Para Lula, ese enfoque refleja un avance unilateral que pone tensión sobre la región, particularmente en el Caribe. En sus palabras, el mandatario estadounidense “desea un unilateralismo en que el más fuerte determina lo que los otros van a hacer”.