10 de diciembre de 2025 - 23:54

Insólito: un paracaidista cayó en pleno centro de Ciudad de México y quedó colgado de un semáforo

El paracaidista cayó en pleno centro de la Ciudad de México tras una supuesta falla en el descenso. No hubo heridos, aunque la policía lo detuvo brevemente y la AFAC negó que hubiera aeronaves en la zona.

Un paracaidista terminó colgado de un semáforo en Cuidad de México.

Foto:

redes
Por Redacción

Un paracaidista protagonizó un insólito accidente en el centro de la Ciudad de México, cuando descendió con su paracaídas sobre la Avenida Balderas y quedó colgado de un semáforo, según registraron las cámaras de seguridad del lugar. A pesar del impacto, el hombre no resultó herido.

El hecho ocurrió el 9 de diciembre en la zona de Colonia Centro. De acuerdo con medios locales, el paracaídas se enganchó con la estructura del semáforo durante la maniobra final del descenso, lo que dejó al hombre suspendido a varios metros del suelo. Un video difundido por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX) muestra el momento exacto del accidente.

Tras la caída, varias personas que pasaban por el área se acercaron a asistir al paracaidista, quien logró liberarse sin mayores complicaciones. Según autoridades citadas por El Universal, no hubo heridos.

Detención y posterior liberación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó luego que el hombre, un ciudadano estadounidense de 36 años, fue detenido por policías que arribaron al lugar. Según detallaron, el paracaidista afirmó haberse lanzado desde una avioneta ultraligera.

El sujeto fue trasladado ante un Juez Cívico, quien determinó que no había cometido una falta administrativa ni provocado daños, por lo que quedó en libertad. Aun así, no quedó claro por qué realizó ese descenso en una zona urbana.

Dudas sobre la aeronave utilizada

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) comunicó que no había autorizado ningún vuelo recreativo de paracaidismo en Ciudad de México durante el período del incidente. Además, afirmó que sus radares no detectaron aeronaves en la zona.

En la misma línea, el organismo SENEAM-SCT indicó que los sistemas de control aéreo tampoco registraron un sobrevuelo compatible con la maniobra relatada. Según la prensa local, el paracaidista habría declarado que sufrió una falla durante el descenso, pero esa versión no fue confirmada oficialmente.

