Por tierra, mar y aire disfrazada: el periplo de María Corina para salir de Venezuela tras un año en la clandestinidad

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, protagonizó una fuga cinematográfica para poder viajar desde Venezuela a Noruega y recibir el galardón en persona. Según reveló un informe periodístico publicado por The Wall Street Journal, la referente política debió desplazarse por tierra, mar y aire, utilizando disfraces, pelucas y diversas estrategias para evadir los controles del régimen de Nicolás Maduro.
Machado, de 58 años, vivía desde hacía un año en la clandestinidad, escondida en un suburbio de Caracas. El lunes por la tarde comenzó su huida: disfrazada “como una más entre la multitud”, logró trasladarse hasta un pequeño poblado pesquero en la costa, donde la esperaba una lancha. Durante ese trayecto, ella y dos acompañantes sortearon diez puestos militares, evitando ser detectados en cada uno de ellos.
Tras descansar apenas unas horas, emprendieron la travesía marítima rumbo a Curazao. Partieron a las 5 de la mañana en una precaria lancha de pesca de madera, enfrentando vientos fuertes y mar agitado. De acuerdo con fuentes citadas por el diario estadounidense, su escape contó con el apoyo de una red venezolana que colabora con personas que intentan salir del país. Incluso, el Ejército de Estados Unidos fue informado para evitar que las embarcaciones involucradas fueran detenidas o interceptadas accidentalmente.
Finalmente, Machado logró volar a Europa y arribar a Oslo el miércoles. En la madrugada del jueves, salió al balcón del Grand Hotel para saludar a cientos de simpatizantes que la recibieron entre gritos de “valiente” y entonaron el himno nacional de Venezuela. Más tarde, brindó una conferencia de prensa donde expresó su emoción por reencontrarse con sus hijos y anunció que aprovechará su estadía para someterse a controles médicos postergados por su vida en la clandestinidad.
En su declaración pública, la líder opositora volvió a apuntar contra el gobierno venezolano:
“Maduro nos ha declarado la guerra. La sociedad venezolana ha dado todo. Él se apoya en regímenes totalitarios como Rusia, Irán o Cuba, y en grupos como Hamás o Hezbollah.”
Además, afirmó que en Venezuela “el régimen es la verdadera ocupación” y pidió apoyo internacional:
“Así como el régimen se apoya en regímenes totalitarios, nosotros necesitamos que los pueblos del mundo apoyen a los ciudadanos.”
Pese a la peligrosidad de su salida, Machado aseguró estar dispuesta a volver a Venezuela una vez que concluya sus actividades en Noruega. Podría regresar, incluso, al mismo suburbio de Caracas donde permaneció oculta durante tanto tiempo.