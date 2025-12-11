11 de diciembre de 2025 - 10:27

Por tierra, mar y aire disfrazada: el periplo de María Corina para salir de Venezuela tras un año en la clandestinidad

La dirigente opositora venezolana, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, protagonizó una fuga cinematográfica para poder viajar desde Venezuela a Noruega.

María Corina Machado

María Corina Machado

Foto:

EFE
La dirigente opositora venezolana,&nbsp; recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, protagonizó una fuga cinematográfica para poder viajar desde Venezuela a Noruega.

La dirigente opositora venezolana,  recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, protagonizó una fuga cinematográfica para poder viajar desde Venezuela a Noruega.

Foto:

EFE
María Corina Machado

María Corina Machado

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, protagonizó una fuga cinematográfica para poder viajar desde Venezuela a Noruega y recibir el galardón en persona. Según reveló un informe periodístico publicado por The Wall Street Journal, la referente política debió desplazarse por tierra, mar y aire, utilizando disfraces, pelucas y diversas estrategias para evadir los controles del régimen de Nicolás Maduro.

Leé además

María Corina Machado dijo que Venezuela fue invadida por agentes rusos, iraníes y grupos terroristas.

María Corina Machado dijo que Venezuela fue "invadida" por agentes rusos, iraníes y grupos terroristas

Por Redacción Mundo
El Gobierno felicitó a María Corina Machado por el Premio Nóbel de la Paz.

A pesar de que no hubo foto, el Gobierno felicitó a María Corina Machado por su Nobel de la Paz 2025

Por Redacción Política

Machado, de 58 años, vivía desde hacía un año en la clandestinidad, escondida en un suburbio de Caracas. El lunes por la tarde comenzó su huida: disfrazada “como una más entre la multitud”, logró trasladarse hasta un pequeño poblado pesquero en la costa, donde la esperaba una lancha. Durante ese trayecto, ella y dos acompañantes sortearon diez puestos militares, evitando ser detectados en cada uno de ellos.

La dirigente opositora venezolana, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, protagonizó una fuga cinematográfica para poder viajar desde Venezuela a Noruega.
La dirigente opositora venezolana, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, protagonizó una fuga cinematográfica para poder viajar desde Venezuela a Noruega.

La dirigente opositora venezolana, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, protagonizó una fuga cinematográfica para poder viajar desde Venezuela a Noruega.

Tras descansar apenas unas horas, emprendieron la travesía marítima rumbo a Curazao. Partieron a las 5 de la mañana en una precaria lancha de pesca de madera, enfrentando vientos fuertes y mar agitado. De acuerdo con fuentes citadas por el diario estadounidense, su escape contó con el apoyo de una red venezolana que colabora con personas que intentan salir del país. Incluso, el Ejército de Estados Unidos fue informado para evitar que las embarcaciones involucradas fueran detenidas o interceptadas accidentalmente.

Finalmente, Machado logró volar a Europa y arribar a Oslo el miércoles. En la madrugada del jueves, salió al balcón del Grand Hotel para saludar a cientos de simpatizantes que la recibieron entre gritos de “valiente” y entonaron el himno nacional de Venezuela. Más tarde, brindó una conferencia de prensa donde expresó su emoción por reencontrarse con sus hijos y anunció que aprovechará su estadía para someterse a controles médicos postergados por su vida en la clandestinidad.

En su declaración pública, la líder opositora volvió a apuntar contra el gobierno venezolano:

“Maduro nos ha declarado la guerra. La sociedad venezolana ha dado todo. Él se apoya en regímenes totalitarios como Rusia, Irán o Cuba, y en grupos como Hamás o Hezbollah.”

María Corina Machado
María Corina Machado

María Corina Machado

Además, afirmó que en Venezuela “el régimen es la verdadera ocupación” y pidió apoyo internacional:

“Así como el régimen se apoya en regímenes totalitarios, nosotros necesitamos que los pueblos del mundo apoyen a los ciudadanos.”

Pese a la peligrosidad de su salida, Machado aseguró estar dispuesta a volver a Venezuela una vez que concluya sus actividades en Noruega. Podría regresar, incluso, al mismo suburbio de Caracas donde permaneció oculta durante tanto tiempo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estados Unidos en conflicto con Venezuela tras incautar un petrolero bolivariano. 

Estados Unidos incautó un enorme petrolero frente a Venezuela en medio de un despliegue militar

Por Redacción Mundo
Cómo salió María Corina Machado de Venezuela tras pasar más de un año en la clandestinidad

Cómo salió María Corina Machado de Venezuela luego de más de un año en la clandestinidad

Por Redacción Mundo
La reacción de Nicolás Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

La reacción de Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

Por Redacción Mundo
El presidente del Comité del Nobel, Jorgen Watne Frydnes,

Presidente del Comité del Nobel a Nicolás Maduro: "Acepte los resultados electorales y renuncie"

Por Astrid Moreno Dione