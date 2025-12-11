Por tierra, mar y aire disfrazada: el periplo de María Corina para salir de Venezuela tras un año en la clandestinidad

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado , recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025 , protagonizó una fuga cinematográfica para poder viajar desde Venezuela a Noruega y recibir el galardón en persona. Según reveló un informe periodístico publicado por The Wall Street Journal , la referente política debió desplazarse por tierra, mar y aire , utilizando disfraces, pelucas y diversas estrategias para evadir los controles del régimen de Nicolás Maduro .

Machado, de 58 años, vivía desde hacía un año en la clandestinidad, escondida en un suburbio de Caracas. El lunes por la tarde comenzó su huida: disfrazada “como una más entre la multitud”, logró trasladarse hasta un pequeño poblado pesquero en la costa, donde la esperaba una lancha. Durante ese trayecto, ella y dos acompañantes sortearon diez puestos militares , evitando ser detectados en cada uno de ellos.

Tras descansar apenas unas horas, emprendieron la travesía marítima rumbo a Curazao . Partieron a las 5 de la mañana en una precaria lancha de pesca de madera, enfrentando vientos fuertes y mar agitado. De acuerdo con fuentes citadas por el diario estadounidense, su escape contó con el apoyo de una red venezolana que colabora con personas que intentan salir del país . Incluso, el Ejército de Estados Unidos fue informado para evitar que las embarcaciones involucradas fueran detenidas o interceptadas accidentalmente.

La dirigente opositora venezolana, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, protagonizó una fuga cinematográfica para poder viajar desde Venezuela a Noruega.

Finalmente, Machado logró volar a Europa y arribar a Oslo el miércoles. En la madrugada del jueves, salió al balcón del Grand Hotel para saludar a cientos de simpatizantes que la recibieron entre gritos de “valiente” y entonaron el himno nacional de Venezuela. Más tarde, brindó una conferencia de prensa donde expresó su emoción por reencontrarse con sus hijos y anunció que aprovechará su estadía para someterse a controles médicos postergados por su vida en la clandestinidad.

En su declaración pública, la líder opositora volvió a apuntar contra el gobierno venezolano:

“Maduro nos ha declarado la guerra. La sociedad venezolana ha dado todo. Él se apoya en regímenes totalitarios como Rusia, Irán o Cuba, y en grupos como Hamás o Hezbollah.”

María Corina Machado María Corina Machado EFE

Además, afirmó que en Venezuela “el régimen es la verdadera ocupación” y pidió apoyo internacional:

“Así como el régimen se apoya en regímenes totalitarios, nosotros necesitamos que los pueblos del mundo apoyen a los ciudadanos.”

Pese a la peligrosidad de su salida, Machado aseguró estar dispuesta a volver a Venezuela una vez que concluya sus actividades en Noruega. Podría regresar, incluso, al mismo suburbio de Caracas donde permaneció oculta durante tanto tiempo.