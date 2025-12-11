Alerta en Europa por un donante de esperma con un gen cancerígeno que engendró al menos 197 niños.

Una investigación internacional reveló que un donante de esperma portador de una mutación genética asociada a un altísimo riesgo de cáncer engendró al menos 197 niños en Europa , sin saber que hasta el 20% de su esperma contenía la anomalía. Algunos de los menores ya murieron y muchos más podrían desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida.

Por tierra, mar y aire disfrazada: el periplo de María Corina para salir de Venezuela tras un año en la clandestinidad

Impactante accidente aéreo: se le abrió el paracaídas y quedó enredado con el avión en pleno vuelo

El trabajo fue realizado por 14 emisoras públicas , incluida la BBC, como parte de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea. La pesquisa indica que el hombre, un donante anónimo que comenzó a aportar esperma en 2005 mientras era estudiante, no presentaba síntomas y superó los controles habituales exigidos para donar.

Sin embargo, una mutación espontánea en su ADN antes de nacer afectó el gen TP53 , esencial para impedir que las células del cuerpo se vuelvan cancerosas. Aunque la mayoría de sus tejidos no portaban la mutación, hasta un 20% de los espermatozoides sí , lo que disparó el riesgo para los niños concebidos con ese material genético.

Los bebés que heredan la mutación en TP53 desarrollan síndrome de Li-Fraumeni , una condición que puede generar tumores en la infancia y cáncer de mama en adultez, con un riesgo estimado de hasta el 90% a lo largo de la vida.

"Es un diagnóstico terrible. Es devastador para las familias", explicó la profesora Clare Turnbull , genetista del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, en diálogo con la BBC.

Los pacientes deben someterse a resonancias anuales, ecografías y controles permanentes para detectar tumores precozmente. Las mujeres, además, suelen optar por extirpaciones preventivas de mama para reducir riesgos.

El esperma del donante fue utilizado por 67 clínicas de fertilidad en 14 países y la investigación contó un total de 197 niños vinculados al donante, sin embargo, se espera que el número aumente. No existen datos completos de todos los países y no se sabe cuántos heredaron la mutación.

esperma No saben cuántos niños heredaron la mutación genética.

Médicos europeos advirtieron que al menos diez menores desarrollaron cáncer, algunos más de un tipo, y varios fallecieron a muy temprana edad.

Uno de los casos es el de Céline (nombre ficticio), una mujer francesa cuyo hijo, concebido en Bélgica hace 14 años, heredó la mutación. "No tengo resentimiento hacia el donante, pero nunca debieron darme un esperma que no era seguro", afirmó.

Ella sabe que el cáncer los acechará por el resto de sus vidas: "No sabemos cuándo, no sabemos cuál y no sabemos cuántos. Entiendo que hay muchas posibilidades de que eso ocurra y cuando ocurra lucharemos, y si hay varios, lucharemos varias veces".

El donante está sano

El Banco Europeo de Esperma de Dinamarca, que distribuyó las muestras, ofreció su "más sentido pésame" a las familias afectadas y reconoció que el donante fue utilizado para engendrar "demasiados bebés en algunos países".

También aclaró que el donante (cuyo esperma se utilizó por 17 años) ni sus familiares están enfermos y que la mutación no es detectable con los test estándar que se usan en los programas de donación, y que el hombre fue bloqueado de inmediato cuando se detectó el problema.

La BBC confirmó que un número "muy pequeño" de familias británicas también utilizaron esperma del mismo donante en tratamientos realizados en Dinamarca.