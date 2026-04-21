Europa en alerta: una aerolínea redujo vuelos por el encarecimiento del combustible

La aerolínea alemana Lufthansa anunció la cancelación de al menos 20.000 vuelos de corta distancia desde ahora y hasta octubre, en respuesta al fuerte aumento en el precio del combustible y el impacto del contexto internacional.

Según informó la compañía, la medida apunta a reducir los costos operativos y permitirá un ahorro estimado de 40.000 toneladas de combustible , en un escenario en el que los precios se incrementaron significativamente tras el inicio del conflicto en Irán .

En un comunicado, Lufthansa explicó que los cambios en la programación buscan recortar los “vuelos de corta duración poco rentables” dentro de su red. La primera etapa de cancelaciones ya comenzó y afecta alrededor de 120 vuelos diarios , con vigencia hasta fines de mayo.

La decisión se complementa con el retiro progresivo de 27 aviones de su filial regional Lufthansa CityLine , como parte de una estrategia para limitar pérdidas en segmentos menos rentables.

Impacto de la crisis energética y el contexto internacional

La compañía también mencionó factores adicionales como huelgas y la incertidumbre en el suministro de combustible, en medio de las tensiones en Medio Oriente, como elementos que influyeron en la decisión.

En este contexto, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advirtió recientemente que Europa podría contar con apenas seis semanas de combustible de aviación si las interrupciones actuales se mantienen.

El ajuste de Lufthansa refleja la creciente preocupación en el sector aerocomercial europeo frente a la suba de costos energéticos y los riesgos para la continuidad operativa. En paralelo, Delta Airlines anunció este mes que intentará recuperar mil millones de dólares en costos cortando rutas no rentables, lo que representa un 3,5% de su red total, según detalló Financial Times.