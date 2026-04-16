KLM cancelará vuelos en Europa por el fuerte aumento del costo del combustible

KLM anunció la cancelación de 80 vuelos en Europa debido al aumento del costo del combustible, que volvió inviables algunas rutas.

La aerolínea neerlandesa KLM anunció que cancelará 80 vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol durante mayo, como consecuencia del incremento en los costos del combustible, que afecta la rentabilidad de sus operaciones.

Según informó la compañía, las rutas alcanzadas por la medida corresponden a destinos dentro de Europa. Allí el contexto actual volvió económicamente inviables algunos trayectos.

El recorte representa menos del 1% del total de su programación europea para ese período, lo que limita el impacto general en la red de operaciones. De todos modos, la empresa confirmó que los pasajeros afectados serán reubicados en los próximos vuelos disponibles, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus viajes.

La persona falleció al caer sobre el motor en funcionamiento de un avión operado por KLM. KLM, aerolínea neerlandesa. (archivo)

El impacto del precio del combustible en la aviación La decisión se enmarca en un escenario global marcado por la suba del precio del combustible de aviación, uno de los principales costos operativos para las aerolíneas. Este contexto está obligando a varias compañías a revisar rutas, ajustar frecuencias y reducir operaciones, especialmente en trayectos de menor rentabilidad.

En paralelo, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, alertó que Europa podría enfrentar una situación crítica en el corto plazo. Según advirtió, al continente le quedarían apenas seis semanas de combustible de aviación si continúan las actuales interrupciones en el suministro, lo que suma incertidumbre al sector.