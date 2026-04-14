Con presencia mendocina, intendentes se movilizan para reclamarle a Caputo por coparticipación y combustibles

Intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) marcharán esta mañana al Ministerio de Economía de la Nación para entregarle a Luis Caputo un documento con reclamos por la coparticipación , obra pública y el costo de los combustibles . La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis , será parte de la movilización.

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Según contó la intendenta a Aconcagua Radio, la convocatoria se realizó de forma virtual. "Hemos coincidido en la organización a través de llamadas virtuales. Primero hicimos intercambio de las realidades y los municipios encontramos coincidencias en todo el país ; sucede lo mismo en Mendoza, en Tierra del Fuego o La Quiaca".

" Algo hay que hacer y no nos podemos quedar callados. Debemos movilizarnos ", apuntó Destéfanis y agregó que en la movilización, "no solo participan intendentes sino también gobernadores que están acompañando, como la provincia de Buenos Aires o La Rioja". También acompañan el reclamo diputados y senadores nacionales, dijo.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato , también forma parte de la FAM y acompaña el reclamo pero no pudo viajar por asuntos personales, indicaron desde su entorno a Los Andes.

El diagnóstico es compartido: advierten que la caída de ingresos y el recorte de transferencias nacionales ya impactan en el funcionamiento cotidiano de las comunas.

El documento que entregarán los intendentes combina demandas estructurales con pedidos urgentes. Por un lado, exigirán una recomposición de los recursos coparticipables y cuestionarán la caída sostenida de transferencias. Por otro, reclamarán la reactivación de obras públicas paralizadas en distintas jurisdicciones.

Uno de los ejes centrales será el precio de los combustibles. Los jefes comunales pedirán retrotraer los valores y cuestionarán el destino de los fondos recaudados a través de impuestos específicos, al considerar que deberían aplicarse a infraestructura vial.

Desde los municipios advierten que la situación financiera “comienza a ser crítica”, en un escenario agravado por la caída de la recaudación propia, producto de la retracción de la actividad económica. También remarcan que las comunas funcionan como primera línea de contención frente a la crisis social y que, sin asistencia, se dificulta sostener servicios básicos.