21 de abril de 2026 - 22:31

Hallazgo en Perú: una construcción de la civilización Caral revela conocimientos astronómicos

El hallazgo en Áspero corresponde a una estructura de dos niveles que habría sido utilizada para la observación astronómica.

Descubren en Perú una estructura circular de 4.000 años vinculada a la astronomía.

Descubren en Perú una estructura circular de 4.000 años vinculada a la astronomía.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un equipo de arqueólogos identificó una estructura circular de dos niveles en el asentamiento de Áspero, en la costa de Perú, que habría sido utilizada para la observación astronómica por la civilización Caral, considerada la más antigua de América.

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El hallazgo, liderado por la investigadora Ruth Shady, data de aproximadamente 2000 a. C. y presenta un diseño arquitectónico poco común. La construcción, de forma ovalada, habría sido utilizada por especialistas para estudiar los astros y su relación con el entorno.

Conocimiento científico aplicado a la vida cotidiana

Según los investigadores, los habitantes de Caral observaban el Sol, la Luna y las estrellas para anticipar cambios en el clima, las mareas y la disponibilidad de recursos, fundamentales para actividades como la pesca y el intercambio con comunidades agrícolas del valle de Supe.

Descubren en Perú una estructura circular de 4.000 años vinculada a la astronomía
Áspero, el lugar del hallazgo, se ubica en la costa central del Perú, dentro del distrito de Supe Puerto, en la provincia de Barranca, a unos 180 kilómetros al norte de Lima.

Áspero, el lugar del hallazgo, se ubica en la costa central del Perú, dentro del distrito de Supe Puerto, en la provincia de Barranca, a unos 180 kilómetros al norte de Lima.

El director del sitio, David Palomino, destacó la presencia de una huanca —una piedra vertical— en la parte superior de la estructura, utilizada para medir el tiempo a partir de las sombras solares, además de cumplir funciones rituales y de orientación.

Un centro clave de la civilización Caral

El asentamiento de Áspero, ubicado a unos 180 kilómetros de Lima, fue un importante puerto dentro de la red social y económica de Caral. En sus 18,8 hectáreas se identificaron múltiples estructuras que evidencian una organización compleja y vínculos con regiones de la costa, la sierra y la selva.

En los últimos años, el sitio también ha aportado hallazgos funerarios de élite, como entierros con elementos exóticos que reflejan intercambios culturales y simbólicos.

Un legado que combina ciencia y ritual

Los estudios en curso buscan profundizar en la orientación arquitectónica, la cronología y los materiales encontrados, con el objetivo de comprender mejor el nivel de desarrollo científico alcanzado por esta civilización.

El descubrimiento refuerza la idea de que Áspero no solo fue un centro pesquero, sino también un espacio de generación de conocimiento, donde la observación del cielo permitió a sus habitantes anticipar cambios del ambiente y organizar su vida social y productiva.

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