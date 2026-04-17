Leucemia en adultos: especialistas se reúnen en Mendoza para abordar los últimos avances sin quimioterapia

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es la leucemia más frecuente en adultos . Es un cáncer de la sangre que se origina en los linfocitos , un tipo de glóbulo blanco clave para el sistema inmunológico. Suele evolucionar lentamente, por eso su carácter de ‘crónica’.

Especialistas en el tema destacan que en la última década, su tratamiento experimentó avances revolucionarios por el desarrollo de terapias innovadoras que hacen que el escenario actual sea marcadamente más favorable que el de años atrás.

Se trata de un verdadero cambio de paradigma , que ha permitido tratamientos más precisos, combinados y libres de quimioterapia. Han demostrado alcanzar un control más profundo y prolongado con mejor calidad de vida para los pacientes. El desafío actual es avanzar hacia un tratamiento hecho a medida de cada paciente: se busca identificar quiénes se benefician más de cada opción de tratamiento, de manera de seguir avanzando hacia estrategias cada vez más personalizadas.

Mendoza es por estos días centro neurálgico del tema en la región. Es sede del 6º Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica (LAG-CLL Meeting 2026), el encuentro científico más relevante sobre esta enfermedad en América Latina. Reunirá a referentes de países vecinos y a destacados investigadores internacionales para discutir los avances en el conocimiento sobre esta leucemia. Se realiza desde ayer y hasta hoy en el Hotel Hilton, en Guaymallén.

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es la leucemia más frecuente en adultos: avances en su tratamiento, sin quimioterapia. Congreso en Mendoza (Foto ilustrativa)

Justamente, las mejoras de los tratamientos son uno de los temas centrales.

“Uno de los ejes de este congreso será el cambio de paradigma en el tratamiento de la LLC hacia una era post quimioterapia: con el advenimiento de terapias dirigidas en forma de monoterapia o con estudios recientes que abren la opción de combinar dos o hasta tres fármacos (terapias dirigidas o inmunoterapias) con mecanismos de acción complementarios, estos últimos por tiempo acotado y con altas tasas de eficacia”, explicó la doctora Silvana Cugliari, jefa del departamento de hematología del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo de la Universidad de Buenos Aires y presidente del congreso.

Este evento, además, incluirá un espacio en su agenda para la conversación con asociaciones de pacientes de la región, con representantes de ALMA (Argentina) y ABRALE (Brasil), dado que la voz y perspectiva del paciente se ha ido incorporando en los últimos años en los encuentros médicos de actualización en LLC.

Más allá de la quimioterapia: tratamientos más cortos

“Estamos atravesando una etapa en la que el estándar de tratamiento deja de ser la quimioterapia y pasan a ser terapias dirigidas, ya sea monoterapia y -más recientemente- con tratamientos combinados que actúan de manera sinérgica. La evidencia de los beneficios de esta estrategia es muy contundente y cambia la manera en que abordamos esta enfermedad”, explicó el doctor Miguel A. Pavlovsky, Director Médico Científico de Fundaleu y también presidente del evento.

Parte fundamental de estos avances es comprender los procesos que desarrollan las células cancerígenas para poder intervenir en ellos, tal cual explicó la doctora Romina Gamberale, investigadora del CONICET en el Instituto de Medicina Experimental (IMEX) y vicepresidenta del encuentro. “La investigación básica y traslacional -señaló- es clave para entender mejor cómo funcionan las células malignas y cómo interactúan con el entorno que las rodea. Este conocimiento nos permite mejorar los tratamientos que ya existen, también descubrir nuevos blancos terapéuticos y desarrollar opciones más efectivas para los pacientes con LLC”.

Trabajo en equipo de especialistas

En ese marco, dijo que el trabajo en equipo resulta esencial. La colaboración estrecha entre investigadores y médicos hematólogos potencia la generación de conocimiento con impacto real en la práctica clínica, acelerando la traducción de los descubrimientos del laboratorio al beneficio directo de los pacientes”, señaló.

Las combinaciones terapéuticas en LLC resultan en tratamientos acotados, efectivos y con perfiles de seguridad consistentes con los observados para cada droga en forma individual, lo que se traduce en una mejor tolerancia y la posibilidad de continuar con la vida habitual, frente a los esquemas históricos de quimioterapia.

Sobre este punto, Cugliari subrayó que “la disponibilidad de esquemas libres de quimioterapia representa un avance sumamente significativo, porque se logra tratar con mayor precisión y con menos impacto en la calidad de vida”.