Quieren eliminar el cáncer de cuello de útero de Mendoza: testearán gratis a 25.000 mujeres en tres meses

Mendoza lanzó una ambiciosa campaña contra el cáncer de cuello de útero : buscan eliminarlo de la provincia testando mujeres de manera gratuita . Para ello, se valdrá de un recurso que ha sido verdaderamente revolucionario en la detección: el test de VPH .

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Es que este permite hacerla de manera mucho más certera, rápida y pasar del control anual a uno quinquenal (cada 5 años) si no se detectan anomalías.

Este tipo de cáncer es altamente prevenible y tratable, sin embargo siguen existiendo casos y fallecimientos por esta causa. Por eso, el Ministerio de Salud de Mendoza implementará una estrategia masiva por la cual se busca facilitar el acceso a este tipo de testeo e incluso salir a buscar a las destinatarias con la intención de bajar drásticamente la incidencia de la enfermedad.

El lanzamiento estuvo a cargo de autoridades de la cartera en el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino , que es cada 26 de marzo. Incluso, el pasado 4 de marzo, fue el Día Internacional de Concientización sobre el HPV (Virus del Papiloma Humano).

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, junto a su gabinete ministerial, presentaron la Campaña Provincial “Un test - cero cáncer”, una estrategia sanitaria que busca detectar de manera temprana las infecciones por el Virus del papiloma humano (HPV) y de esta manera prevenir el desarrollo de cáncer.

Mendoza lanzó una ambiciosa campaña contra el cáncer de cuello de útero: buscan eliminarlo de la provincia testando mujeres de manera gratuita

“Estamos lanzando la campaña más importante registrada en el país contra el cáncer de cuello de útero (...) El objetivo que tenemos es que en cuatro años tengamos una incidencia de cuatro cada cien mil mujeres, quiere decir que l leguemos a la tasa que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se considera eliminación del cáncer de cuello”, destacó el ministro.

En cuanto al impacto del cáncer de cuello en la provincia, detalló que se notifican 250 nuevos casos cada año, y se producen entre 50 y 60 muertes al año, que calificó de “evitables”.

Aceptó que el objetivo es ambicioso: eliminar el cáncer de cuello para todas las mujeres de Mendoza. Pero dijo que es importante que, además de los recursos que pondrá en juego el sistema, también haya concientización por parte de la población y se haga “causa común” detrás del objetivo.

El año pasado para la misma fecha se había hecho un lanzamiento similar. “Financiaremos 30 mil pruebas por año durante 3 años para la detección del VPH”, había anunciado Montero. En definitiva, la nueva campaña implica más que duplicar aquel objetivo.

Acciones para eliminar el cáncer de cuello de útero

“El cáncer de cuello es un cáncer prevenible, a diferencia de otros cánceres -remarcó el funcionario- un cáncer que podemos sacar de nuestros riesgos si logramos la vacunación y logramos hacerle el test a todas las mujeres”.

Según anticipó, esperan lograr el testeo de 25.000 mujeres en tres meses. “Vamos a testear en los próximos tres meses más mujeres que los últimos tres años juntos. Es decir, por eso es la ambición de la campaña, y necesitamos después sostener ese ritmo de testeo por los próximos años para llegar al objetivo”, aclaró.

La ginecóloga Claudia Perinetti, del Hospital Paroissien, explicó el alcance del cambio: “Hasta acá, el tamizaje se realizaba con citología de Papanicolaou, que tenía sus dificultades por la posibilidad de los falsos negativos. El test de HPV nos trae la gran posibilidad de que tenga mucha mayor sensibilidad”.

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Y agregó: “Esto significa que tiene mucha mayor capacidad de detectar los verdaderos positivos (...) y en caso de que el test dé negativo, eso posibilita que el test se pudiera hacerse cada cinco años”.

Sobre la experiencia de las pacientes, aclaró: “El test de HPV, básicamente, la mujer lo siente exactamente igual que una toma de Papanicolaou, es en la misma consulta, tarda los mismos segundos, es sumamente rápido, sencillo, no es molesto”.

Acceso universal en Mendoza

En marzo de 2022, el ministerio de Salud local puso en marcha la implementación de los test de VPH como tamizaje primario para cáncer de cuello uterino. A esta estrategia se ha sumado la incorpración nacional de la vacuna para niñas de 11 años, desde 2011 y para varones desde 2017.

Ahora, esta campaña apunta a eliminar barreras de acceso. El test será gratuito en hospitales y centros de salud públicos, tanto para mujeres con obra social como sin cobertura.

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“Llevamos un año capacitando a todos los profesionales, así que vamos a poder testear en todos los centros de salud de la provincia y en todos los hospitales públicos de manera totalmente gratuita, para todas las mujeres, tengan o no tengan obra social”, dijo Montero.

Además, se firmaron convenios para ampliar el alcance en el sector privado, donde el estudio tiene un costo elevado y gracias esto, según destacó el funcionario, sólo deberán pagarse $30.000 por la toma de la muestra. “Es un test que, si uno va al sector privado, cuesta $200.000, lo vamos a cubrir íntegramente nosotros”, detallaron desde la cartera sanitaria.

Búsqueda activa de mujeres

Una de las claves será la búsqueda activa de pacientes. “Cuando empezamos a pensar una acción sanitaria efectiva, realmente pensamos en una campaña que facilitara y que llevará el sistema de salud a las mujeres y no a la inversa”, destacó Carolina Cicero, jefa de gabinete del Ministerio de Salud.

En ese marco, los equipos sanitarios saldrán al territorio, especialmente en zonas rurales o alejadas. “Todos los centros de salud van a salir a buscar con nuestros agentes sanitarios, con nuestros enfermeros, a las personas para poder realizarse el test en el lugar que estén”, indicó.

Incluso, se implementará la autotoma en escuelas durante campañas de vacunación, para facilitar el acceso de mujeres que acompañan a niños y niñas.

“Pero no esperemos síntomas, estamos buscando prevenir, estamos actuando”, subrayó Cicero.

La otra clave: la vacunación

La estrategia se completa con el refuerzo de la vacunación contra el VPH en niños y niñas de 11 años, que es gratuita ya que está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación.

Actualmente, Mendoza presenta coberturas del 88% en niñas y 83% en varones, cerca del objetivo del 90% que recomiendan organismos internacionales, señaló Montero.

En ese marco, buscan mejorarla especialmente en los varones. “Tenemos que tratar de llegar a una tasa de cobertura de vacunación del 90%. Estamos muy cerca de eso en Mendoza, mucho mejor que en otras provincias, pero hay que hacer un esfuerzo extra”, señaló el ministro.