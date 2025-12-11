María Corina Machado dijo que Venezuela fue "invadida" por agentes rusos, iraníes y grupos terroristas.

Según afirmó, en el territorio venezolano actúan agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles del narcotráfico, lo que es, a su juicio, una amenaza directa para la región y para la comunidad internacional. Por ello, instó a “cortar el flujo de financiamiento” que sostiene el aparato represivo del chavismo.
María Corina Machado habló sobre su escape de Venezuela
Machado dio la conferencia junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, a quien agradeció el respaldo internacional y la visibilidad otorgada a la crisis venezolana. La dirigente aseguró tener mucha esperanza en que su país pueda ser "libre", recuperar la democracia y reencontrarse con los millones de ciudadanos "que han tenido que huir del país".
Fue la primera aparición pública de Machado desde su llegada a Noruega, luego de un riesgoso operativo en la clandestinidad para abandonar Venezuela, donde se encontraba perseguida por el chavismo.
Agradeció a las numerosas personas que "arriesgaron sus vidas" y colaboraron para que ella pudiera salir escapar en su país y llegar a Oslo, en lo que describió como "una experiencia bastante extraordinaria".
"Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo, no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto", señaló.
"Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo", concluyó.