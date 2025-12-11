María Corina Machado dijo que Venezuela fue "invadida" por agentes rusos, iraníes y grupos terroristas.

La opositora llegó a Noruega luego de un riesgoso operativo de extracción en la clandestinidad.

La líder opositora venezolana y recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reveló este jueves una grave situación durante una conferencia de prensa en Oslo: aseguró que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes extranjeros y organizaciones criminales que operan en coordinación con el régimen de Nicolás Maduro.

Según afirmó, en el territorio venezolano actúan agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles del narcotráfico, lo que es, a su juicio, una amenaza directa para la región y para la comunidad internacional. Por ello, instó a “cortar el flujo de financiamiento” que sostiene el aparato represivo del chavismo.

María Corina Machado habló sobre su escape de Venezuela Machado dio la conferencia junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, a quien agradeció el respaldo internacional y la visibilidad otorgada a la crisis venezolana. La dirigente aseguró tener mucha esperanza en que su país pueda ser "libre", recuperar la democracia y reencontrarse con los millones de ciudadanos "que han tenido que huir del país".

Corina Machado - Oslo María Corina Machado en Noruega. EFE Fue la primera aparición pública de Machado desde su llegada a Noruega, luego de un riesgoso operativo en la clandestinidad para abandonar Venezuela, donde se encontraba perseguida por el chavismo.

Agradeció a las numerosas personas que "arriesgaron sus vidas" y colaboraron para que ella pudiera salir escapar en su país y llegar a Oslo, en lo que describió como "una experiencia bastante extraordinaria".