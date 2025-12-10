Cómo salió María Corina Machado de Venezuela luego de más de un año en la clandestinidad

La líder opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, abandonó el país el martes en una operación clandestina de alto riesgo, evitando su detención por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Cómo salió María Corina Machado de Venezuela tras pasar más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, salió de Venezuela en barco con destino a Curazao. Este viaje secreto se realizó el martes, según informaron funcionarios de Estados Unidos. La operación, planificada por sus aliados más cercanos, se mantuvo en absoluta reserva para resguardar su seguridad.

El traslado de Machado se llevó a cabo para evitar cualquier anuncio previo que pudiera poner en riesgo su integridad, y la información sobre su salida solo se reveló una vez que la dirigente se encontraba fuera del territorio venezolano.

Fuentes cercanas a la líder optaron por no hacer público el viaje hasta que se completara, priorizando su protección frente a posibles amenazas. La dirigente había estado en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las cuestionadas elecciones en Venezuela, y vivió con una "amenaza de muerte del gobierno”.

En una comunicación telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado confirmó que está en viaje a Oslo. Durante la llamada, lamentó no poder llegar a tiempo para la ceremonia, pero aseguró: "estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo".

La líder opositora enfatizó la gravedad de la operación, señalando que "tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo". El entorno de la líder opositora no aclaró el punto de despegue de su presunto avión privado hacia Europa, aunque se cree que partió desde Curazao.