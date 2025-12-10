10 de diciembre de 2025 - 18:03

Cómo salió María Corina Machado de Venezuela luego de más de un año en la clandestinidad

La líder opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, abandonó el país el martes en una operación clandestina de alto riesgo, evitando su detención por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Cómo salió María Corina Machado de Venezuela tras pasar más de un año en la clandestinidad

Cómo salió María Corina Machado de Venezuela tras pasar más de un año en la clandestinidad

Foto:

gentileza
Por Redacción Mundo

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, salió de Venezuela en barco con destino a Curazao. Este viaje secreto se realizó el martes, según informaron funcionarios de Estados Unidos. La operación, planificada por sus aliados más cercanos, se mantuvo en absoluta reserva para resguardar su seguridad.

Leé además

Premio Nobel de la Paz: cancelaron la conferencia de prensa de María Corina Machado en Oslo.

Premio Nobel de la Paz: cancelaron la conferencia de prensa de María Corina Machado en Oslo

Por Redacción Mundo
María Corina Machado no estará en la entrega del Nobel de la Paz

María Corina Machado no estará en la entrega del Nobel de la Paz: lo recibirá su hija y Milei estará presente

Por Redacción Mundo

El traslado de Machado se llevó a cabo para evitar cualquier anuncio previo que pudiera poner en riesgo su integridad, y la información sobre su salida solo se reveló una vez que la dirigente se encontraba fuera del territorio venezolano.

Fuentes cercanas a la líder optaron por no hacer público el viaje hasta que se completara, priorizando su protección frente a posibles amenazas. La dirigente había estado en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las cuestionadas elecciones en Venezuela, y vivió con una "amenaza de muerte del gobierno”.

En una comunicación telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado confirmó que está en viaje a Oslo. Durante la llamada, lamentó no poder llegar a tiempo para la ceremonia, pero aseguró: "estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo".

La líder opositora enfatizó la gravedad de la operación, señalando que "tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo". El entorno de la líder opositora no aclaró el punto de despegue de su presunto avión privado hacia Europa, aunque se cree que partió desde Curazao.

Con una ovación, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz.
Con una ovación, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz.

Con una ovación, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz.

Dado que los tiempos de viaje no coincidieron, la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado se llevó a cabo sin su presencia física. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el galardón en Oslo en representación de su madre.

Ana Corina Sosa leyó un discurso enviado por Machado, en el que la líder opositora afirmó haber venido a contar la "historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad".

En su mensaje, Machado recordó que el premio significa un reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad. Su hija también recordó que casi nueve millones de venezolanos se vieron obligados a huir del país.

Durante la ceremonia, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, condenó la situación de Venezuela, calificándola de Estado "brutal y autoritario". Frydnes acusó directamente a una red de regímenes autoritarios —incluidos Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah— de proporcionar al gobierno de Nicolás Maduro los medios para fortalecer su aparato de control y represión.

Estos aliados ofrecen armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica que hacen que el régimen sea "más robusto y más brutal", afirmó Frydnes. El presidente del Comité instó al presidente Maduro a “aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo,” para sentar las bases de una “transición pacífica hacia la democracia”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con una ovación, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz.

Ovación y emotivo discurso, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz

Por Redacción Mundo
El Gobierno felicitó a María Corina Machado por el Premio Nóbel de la Paz.

A pesar de que no hubo foto, el Gobierno felicitó a María Corina Machado por su Nobel de la Paz 2025

Por Redacción Política
Estados Unidos en conflicto con Venezuela tras incautar un petrolero bolivariano. 

Estados Unidos incautó un enorme petrolero frente a Venezuela en medio de un despliegue militar

Por Redacción Mundo
La reacción de Nicolás Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

La reacción de Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

Por Redacción Mundo