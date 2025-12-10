Cómo salió María Corina Machado de Venezuela luego de más de un año en la clandestinidad

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, salió de Venezuela en barco con destino a Curazao. Este viaje secreto se realizó el martes, según informaron funcionarios de Estados Unidos. La operación, planificada por sus aliados más cercanos, se mantuvo en absoluta reserva para resguardar su seguridad.
El traslado de Machado se llevó a cabo para evitar cualquier anuncio previo que pudiera poner en riesgo su integridad, y la información sobre su salida solo se reveló una vez que la dirigente se encontraba fuera del territorio venezolano.
Fuentes cercanas a la líder optaron por no hacer público el viaje hasta que se completara, priorizando su protección frente a posibles amenazas. La dirigente había estado en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las cuestionadas elecciones en Venezuela, y vivió con una "amenaza de muerte del gobierno”.
En una comunicación telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, Machado confirmó que está en viaje a Oslo. Durante la llamada, lamentó no poder llegar a tiempo para la ceremonia, pero aseguró: "estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo".
La líder opositora enfatizó la gravedad de la operación, señalando que "tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo". El entorno de la líder opositora no aclaró el punto de despegue de su presunto avión privado hacia Europa, aunque se cree que partió desde Curazao.
Ana Corina Sosa leyó un discurso enviado por Machado, en el que la líder opositora afirmó haber venido a contar la "historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad".
En su mensaje, Machado recordó que el premio significa un reconocimiento a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad. Su hija también recordó que casi nueve millones de venezolanos se vieron obligados a huir del país.
Durante la ceremonia, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, condenó la situación de Venezuela, calificándola de Estado "brutal y autoritario". Frydnes acusó directamente a una red de regímenes autoritarios —incluidos Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah— de proporcionar al gobierno de Nicolás Maduro los medios para fortalecer su aparato de control y represión.
Estos aliados ofrecen armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica que hacen que el régimen sea "más robusto y más brutal", afirmó Frydnes. El presidente del Comité instó al presidente Maduro a “aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo,” para sentar las bases de una “transición pacífica hacia la democracia”.