10 de diciembre de 2025 - 12:44

La reacción de Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

Las autoridades venezolanas evitaron hablar del sobresuelo de los aviones caza. Sin embargo, Maduro aseguró que tienen "reservas" para "cuatro meses".

Por Redacción Mundo

Dos cazabombarderos F-18 y un avión EA-18G Growler fueron detectados sobre el Golfo de Venezuela, en un sobrevuelo que encendió las alertas en Caracas.

Dos cazas de EE.UU. irrumpieron en el Golfo de Venezuela y encendieron la tensión en el Caribe

Por Redacción Mundo

Las declaraciones de Trump fueron difundidas en Washington por el portal Político, donde el expresidente estadounidense sostuvo que no descartaba "ataques terrestres en poco tiempo" y defendió la política de destruir lanchas sospechadas de transportar drogas en el Caribe. Durante la entrevista, insistió en que Maduro está cerca de perder el poder, pero no dio detalles de cuál sería la estrategia de Estados Unidos en el país sudamericano.

A esto se sumó una revelación del Miami Herald: dos F-18 estadounidenses ingresaron al espacio aéreo venezolano, sobrevolando el Golfo de Venezuela durante 40 minutos.

Cazas F-18
Los cazas F-18 de Estados Unidos sobrevolaron territorio venezolano durante 40 minutos.

La respuesta de Nicolás Maduro

Pese al tenso clima, Maduro no mencionó de forma directa la amenaza ni la presencia aérea. En cambio, durante una de sus declaraciones públicas, dijo: "Tenemos reservas de alimentos para cuatro meses, y de medicinas para tres meses… por si acasito". El comentario fue interpretado como un aviso de que Venezuela está lista para afrontar un eventual asedio estadounidense.

Ni el mandatario ni el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reaccionaron al sobrevuelo, aunque este último sí envió mensajes duros contra Washington donde aseguró que el país está preparado para defenderse "con las armas" ante cualquier "agresión imperial".

El episodio con los F-18 no fue el único movimiento militar registrado. Según informó el medio venezolano La Patilla, durante la madrugada del martes un dron estadounidense MQ-4C Triton ingresó al espacio aéreo de información de vuelo (FIR) de Maiquetía, realizando maniobras de reconocimiento frente a la costa venezolana.

