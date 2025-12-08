A un año de la detención de Nahuel Gallo en Venezuela, el Gobierno volvió a exigir su liberación

El Gobierno argentino difundió un comunicado oficial para reclamar la libertad inmediata del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo.
El texto, redactado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Comercio Internacional y Culto, evita mencionar explícitamente al dictador Nicolás Maduro, pero denuncia que Gallo es víctima de una detención ilegal, “sin garantías judiciales”, y califica su situación como desaparición forzada y una “flagrante violación del derecho internacional”.
Un año sin respuestas
"Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional", inicia el comunicado.
La administración de Javier Milei recordó que Gallo, cabo primero de Gendarmería Nacional, continúa privado de su libertad “de manera arbitraria e injustificada”, sin acceso de su familia y sin garantías mínimas de debido proceso.
El Gobierno remarcó que el caso constituye una violación grave y sostenida de los derechos humanos, y que el país ha denunciado este episodio en diferentes foros y organismos internacionales durante los últimos meses.
Para exigir su liberación, Argentina llevó el caso a: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo-”.
Además, Cancillería señaló que se realizaron gestiones diplomáticas multilaterales y que continuarán las presiones internacionales para obtener la restitución de Gallo al país.
“El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, concluye el comunicado.