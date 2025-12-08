A un año de la detención de Nahuel Gallo en Venezuela, el Gobierno volvió a exigir su liberación

El Gobierno argentino difundió un comunicado oficial para reclamar la libertad inmediata del gendarme Nahuel Gallo , detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 , cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo.

El texto, redactado por los ministerios de Relaciones Exteriores , Seguridad y Comercio Internacional y Culto , evita mencionar explícitamente al dictador Nicolás Maduro , pero denuncia que Gallo es víctima de una detención ilegal , “sin garantías judiciales”, y califica su situación como desaparición forzada y una “flagrante violación del derecho internacional”.

"Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional", inicia el comunicado.

La administración de Javier Milei recordó que Gallo, cabo primero de Gendarmería Nacional, continúa privado de su libertad “de manera arbitraria e injustificada” , sin acceso de su familia y sin garantías mínimas de debido proceso.

El Gobierno remarcó que el caso constituye una violación grave y sostenida de los derechos humanos , y que el país ha denunciado este episodio en diferentes foros y organismos internacionales durante los últimos meses.

Para exigir su liberación, Argentina llevó el caso a: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -solicitando medidas cautelares urgentes-, ante la Corte Penal Internacional (CPI) -por detención arbitraria y desaparición forzada- y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –por constituir una violación flagrante de los derechos humanos de Nahuel Gallo-”.

Además, Cancillería señaló que se realizaron gestiones diplomáticas multilaterales y que continuarán las presiones internacionales para obtener la restitución de Gallo al país.

“El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, concluye el comunicado.