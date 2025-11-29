"Cantó el himno": un liberado de una prisión de Venezuela contó que estuvo con el gendarme Nahuel Gallo

Un testimonio crucial ha surgido en la causa que reclama la liberación de Nahuel Gallo , el gendarme argentino que permanece detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.

Renzo, un hombre de nacionalidad peruana-estadounidense, que pasó 300 días privado de su libertad en la cárcel El Rodeo 1, aseguró haber visto personalmente a Gallo dentro del penal.

Al principio, los detenidos solo escuchaban voces sin poder distinguir rostros, ya que solo tenían una pequeña ventana para ver a quien estuviera en la celda de enfrente, siempre detrás de rejas. No fue hasta un movimiento interno que Gallo fue trasladado a la celda 22, ubicada justo frente a la de Renzo, donde pudo "verle bien la cara y reconocerlo".

Según su testimonio, el gendarme argentino se convirtió rápidamente en una presencia significativa entre los detenidos y era considerado una "pieza clave en ese pasillo" . A pesar de su situación, Renzo destacó que Gallo "tenía un ánimo increíble" y era "muy orgulloso de ser argentino".

Renzo recordó una noche en particular cuando, desafiando a los custodios que les prohibían levantar la voz, los presos decidieron entonar los himnos de sus países. "Gallo cantó el himno argentino y todos lo acompañamos. Gritamos libertad hasta que vinieron a callarnos, pero volvimos a empezar", describió.

Renzo, quien narró que su detención fue "una película de terror que no te puedes imaginar" y que jamás vio la luz del día, aseguró que tanto él como los demás detenidos son víctimas de un "método sistemático del régimen venezolano". Sostuvo firmemente: "No fuimos detenidos: fuimos secuestrados. Esa es la palabra".

El gendarme Nahuel Gallo, su esposa María Gómez y su pequeño hijo (Web)

Además, advirtió que teme por quienes continúan encerrados y reclamó que el mundo debe saber qué está pasando en Venezuela. En este sentido, hizo un llamado directo a las autoridades argentinas y organismos internacionales. Le pidió al presidente Javier Milei "que no pare”. “Que siga exigiendo la liberación de Nahuel y de los más de 800 presos políticos que la ONG Foro Penal registra en Venezuela".

Gallo, oriundo de Catamarca y miembro del escuadrón 27 de Uspallata en Mendoza, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras intentar ingresar a Venezuela desde Colombia.

Aunque el régimen lo acusa de participar en supuestos planes "desestabilizadores", el Gobierno argentino sostiene que su viaje era legítimo y tenía como único objetivo visitar a su pareja e hijo, habiendo viajado con autorización de la Gendarmería. El caso se ha vuelto un símbolo de la disputa diplomática, y el Gobierno argentino denunció su desaparición forzada ante la OEA en octubre pasado.