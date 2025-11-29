"Cantó el himno": un liberado de una prisión de Venezuela contó que estuvo con el gendarme Nahuel Gallo

Un testimonio crucial ha surgido en la causa que reclama la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permanece detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.
Renzo Huamanchumo Castillo, liberado tras 300 días en el penal El Rodeo 1, reveló que el gendarme argentino tiene un "ánimo increíble" y que llegó a cantar el Himno desafiando a los custodios.
Un testimonio crucial ha surgido en la causa que reclama la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permanece detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.
Renzo, un hombre de nacionalidad peruana-estadounidense, que pasó 300 días privado de su libertad en la cárcel El Rodeo 1, aseguró haber visto personalmente a Gallo dentro del penal.
Al principio, los detenidos solo escuchaban voces sin poder distinguir rostros, ya que solo tenían una pequeña ventana para ver a quien estuviera en la celda de enfrente, siempre detrás de rejas. No fue hasta un movimiento interno que Gallo fue trasladado a la celda 22, ubicada justo frente a la de Renzo, donde pudo "verle bien la cara y reconocerlo".
Según su testimonio, el gendarme argentino se convirtió rápidamente en una presencia significativa entre los detenidos y era considerado una "pieza clave en ese pasillo". A pesar de su situación, Renzo destacó que Gallo "tenía un ánimo increíble" y era "muy orgulloso de ser argentino".
Renzo recordó una noche en particular cuando, desafiando a los custodios que les prohibían levantar la voz, los presos decidieron entonar los himnos de sus países. "Gallo cantó el himno argentino y todos lo acompañamos. Gritamos libertad hasta que vinieron a callarnos, pero volvimos a empezar", describió.
Renzo, quien narró que su detención fue "una película de terror que no te puedes imaginar" y que jamás vio la luz del día, aseguró que tanto él como los demás detenidos son víctimas de un "método sistemático del régimen venezolano". Sostuvo firmemente: "No fuimos detenidos: fuimos secuestrados. Esa es la palabra".
Además, advirtió que teme por quienes continúan encerrados y reclamó que el mundo debe saber qué está pasando en Venezuela. En este sentido, hizo un llamado directo a las autoridades argentinas y organismos internacionales. Le pidió al presidente Javier Milei "que no pare”. “Que siga exigiendo la liberación de Nahuel y de los más de 800 presos políticos que la ONG Foro Penal registra en Venezuela".
Gallo, oriundo de Catamarca y miembro del escuadrón 27 de Uspallata en Mendoza, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras intentar ingresar a Venezuela desde Colombia.
Aunque el régimen lo acusa de participar en supuestos planes "desestabilizadores", el Gobierno argentino sostiene que su viaje era legítimo y tenía como único objetivo visitar a su pareja e hijo, habiendo viajado con autorización de la Gendarmería. El caso se ha vuelto un símbolo de la disputa diplomática, y el Gobierno argentino denunció su desaparición forzada ante la OEA en octubre pasado.