Así será el operativo de seguridad que dispuso el Gobierno por el debate minero en la Cámara de Senadores

El Gobierno de Alfredo Cornejo tendrá este martes sus ojos puestos tanto en el recinto de la Cámara de Senadores como en las inmediaciones de la Legislatura, donde se espera una movilización , debido al debate de cuatro proyectos vinculados a la actividad minera.

En este contexto, el Ministerio de Seguridad y Justicia anunció una serie de controles preventivos ante las manifestaciones convocadas por grupos antiminería.

El Senado tratará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino , junto con la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II) , que incluye 27 iniciativas mineras. También se debatirán la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de las Regalías Mineras .

En caso de aprobarse, los cuatro expedientes obtendrán sanción definitiva. Por ello, en la cartera que conduce Mercedes Rus prevén manifestaciones en distintos puntos de la provincia, con una concentración central en las inmediaciones de la Legislatura.

La semana pasada, Rus, junto al jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo , anunció una serie de medidas de control destinadas a prevenir incidentes.

La disposición surge tras los bloqueos de tránsito, agresiones y daños registrados durante la última marcha, del pasado martes, contra los proyectos mineros enviados por el Ejecutivo.

Durante esa conferencia, la ministra evitó precisar cuántos efectivos participarán del operativo previsto para este martes, aunque señaló que será un despliegue “en razonable relación con la manifestación”. En esa línea, anticipó que "no debería ser mucho más" amplio que el aplicado en otras movilizaciones del año.

Pintadas antimineros 2

Como referencia, mencionó la marcha universitaria de septiembre, que reunió alrededor de 40.000 personas en defensa del financiamiento universitario y en desacuerdo con la política educativa del Gobierno nacional.

Para esa concentración, que se extendió desde la rotonda de la UNCuyo hasta la Plaza Independencia, se dispusieron 300 efectivos policiales.

Para esta jornada, la medida central será asegurar la Plaza Independencia como espacio destinado a eventuales protestas, con el objetivo de evitar desmanes en la vía pública.

Además, la Legislatura tendrá sus ingresos vallados tanto en la Peatonal Sarmiento como en calle Patricias Mendocinas. “En Mendoza, el orden público no se negocia”, afirmó Rus.

Si bien el operativo general estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza colaborará en materia vial, especialmente en el microcentro.

descanso.png Los ingresos de la Legislatura contará con vallas.

Desde la comuna que encabeza Ulpiano Suarez informaron a Los Andes que, por instrucción del ministerio, la Dirección de Tránsito trabajará en el despeje de calles y en la regulación del movimiento de la marcha.

Además, los estacionamientos cercanos a la Legislatura estarán habilitados hasta las 18 de este lunes. Luego de ese horario y hasta que finalice el debate legislativo, estará prohibido estacionar en las siguientes calles:

Rivadavia , entre Patricias Mendocinas y España.

, entre Patricias Mendocinas y España. España , entre Rivadavia y Espejo.

, entre Rivadavia y Espejo. Espejo, entre España y Patricias Mendocinas.

Por último, el ingreso a la Legislatura tendrá un esquema de control especial. Para presenciar la sesión, el área de Prensa de la Cámara Alta estableció un sistema de acreditación previa y obligatoria para los medios de comunicación.

Este acceso poco usual para periodistas, camarógrafos y fotógrafos será por calle Espejo y Patricias Mendocinas, conforme al operativo de seguridad previsto para la jornada.