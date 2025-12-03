Qué modelos destacan en el cupo de autos híbridos y eléctricos que aprobó el Gobierno para 2026

La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía completó un extenso proceso de asignación del cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que serán importados a Argentina en 2026 , beneficiándose de una exención del arancel de importación extrazona del 35 por ciento.

Precio del Peugeot 208 en diciembre 2025: cuánto cuesta uno de los autos más elegidos de Argentina

La demanda superó con creces la oferta, con un registro de 135.670 pedidos de autos importados . Tras más de 45 días de trabajo, se determinó que el cupo se distribuirá entre 71 modelos correspondientes a 32 marcas distintas .

La tendencia más notable en la asignación es el dominio de la producción asiática: aproximadamente 43.000 autos, lo que equivale al 86% del cupo total, se fabrican en China . Esta prevalencia se debe a que China permite a muchas marcas producir modelos por debajo de los USD 16.000 FOB , el precio exigido por el programa gubernamental.

Del total de 50.000 unidades asignadas, 19.280 quedaron para las fábricas instaladas en Argentina y 30.720 para los importadores . No obstante, la influencia china se mantiene fuerte incluso en la producción nacional, ya que al menos 14.000 de esos vehículos se fabrican en China (como el Ford Territory, los Leapmotor C10 y B10, y los Chevrolet Spark EUV y Captiva PHEV).

Solo unos pocos modelos con procedencia de Europa y Corea serán asignados a las fábricas locales, incluyendo el Fiat 600 Hybrid , los Citroën eC3 y C4 Hybrid y el Renault Arkana Mild-Hybrid .

Entre los vehículos asignados a los importadores, la mayoría son chinos, con la excepción de 1.099 unidades correspondientes a Suzuki y Volkswagen, que se fabrican en Japón y Alemania, respectivamente.

Novedades

Aunque muchos modelos del cupo 2025 se repiten, el cupo habilitado para 2026 incorpora marcas nuevas y propuestas más novedosas. Entre ellas aparece Suzuki, que sumará el Suzuki Across: un modelo que, en esencia, es un Toyota RAV4 con insignias de Suzuki en su versión híbrida, algo posible gracias a que Toyota es propietaria parcial de Suzuki y comparte su plataforma.

Volkswagen, en cambio, presenta un caso particular. Solo se le asignaron seis unidades del ID.3, que serán importadas por la empresa autopartista Ramseramse S.A. Esto sugiere que los vehículos estarán destinados a uso interno y no a la venta comercial, dada la baja cantidad otorgada.

Stellantis incorpora al país dos modelos de la marca china Leapmotor: los SUV B10 Reev y C10 Reev. Ambos son híbridos enchufables de rango extendido y prometen autonomías de hasta 1.200 kilómetros, posicionándose entre las opciones más eficientes del nuevo cupo.

Stellantis C10 Reev Stellantis C10 Reev

Las mayores sorpresas provienen del mercado chino. Una de ellas es el Zhidou Rainbow, un diminuto vehículo urbano de apenas 27 CV que cumple justo con los requisitos técnicos mínimos —un peso superior a 400 kg sin batería y una potencia mayor a 20 CV—, pensados para permitir su ingreso.

A estas novedades se suman otras marcas que debutan en el cupo 2026. Forthing, una submarca de Dongfeng, presentará el MP4 Hybrid, un vehículo multipropósito con tres filas de asientos. También ingresan modelos de ArcFox, con el SUV compacto T1, y de Skywell, con el SUV grande HT-i, ambos representados localmente por la familia Belcastro.

ArcFox T1 ArcFox T1

Finalmente, aparecen marcas que ya eran esperadas por su creciente presencia internacional, como Xpeng y Soueast. En este último caso, sobresale el Soueast S07, un SUV de gran tamaño que se destaca dentro del nuevo cupo habilitado.