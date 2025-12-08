Balance del IPV 2025: cuántas viviendas se hicieron y en qué departamentos no entregaron ninguna

El Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ) cerrará el año con un número de casas construidas muy superior al de 2024, lo que le permitirá al gobernador Alfredo Cornejo acercarse a las cifras anuales de su primer mandato. Serán 1.833 las viviendas terminadas al 31 de diciembre , informaron desde el organismo a Los Andes.

Con un déficit habitacional que supera las 100 mil personas en Mendoza y el retiro definitivo del Gobierno nacional de la construcción de viviendas, la responsabilidad de la gestión provincial cobra mayor peso. Por eso la lupa se posa directamente sobre los números fríos que arroja el IPV, presidido por el ingeniero Gustavo Cantero.

Cornejo sale airoso en este 2025 , en comparación con el año anterior, que tuvo un registro de 776 viviendas nuevas , número menor incluso al que terminó el IPV en 2020 (846) y 2021 (822), en plena pandemia durante el gobierno de Rodolfo Suárez.

Claro que en la comparativa juega el contexto macroeconómico, que el gobernador suele remarcar en cada acto público. Las casas inauguradas venían de ser licitadas en la gestión Suárez y la fuerte recesión económica del año pasado llevó a que el IPV actual recién lanzara sus primeros proyectos en septiembre.

El gobernador Alfredo Cornejo en una entrega de casas en San Martín.

Lo cierto es que el registro neto del IPV hasta la semana pasada (1.560 casas) duplica al número de viviendas entregadas el año pasado, y el acumulado 2024-2025 llega a 2.333 casas construidas.

La previsión del IPV es completar otras 273 en el transcurso de diciembre para llegar a 1.833 este año y alcanzar las 2.606 totales en la actual gestión. A esto se agregan 1.751 mejoramientos realizados por el IPV (539 en 2025).

Cornejo vs Cornejo

Según el registro histórico del organismo, en el primer mandato de Cornejo se construyeron 6.214 viviendas nuevas, distribuidas en: 352 (2016), 1.635 (2017), 2.320 (2018) y 1.907 (2019).

De concretarse las 1.833 viviendas previstas, el gobernador estaría mejorando el registro de su anterior segundo año de gestión.

Lo que sí está confirmado es que las 1.560 casas actuales ya superan todos los balances anuales que dejó Suárez: 910 viviendas fue su mejor número en 2023.

Viviendas entregadas-IPV-gobiernos Los registros anuales de vivendas nuevas. Gentileza IPV Prensa IPV

En una entrevista con Los Andes, días antes de las elecciones, Cornejo se mostró cauto respecto de las expectativas sobre su gestión anterior: “Tuvimos unas 6.000 viviendas. No sé si llegaremos a ese número, pero vamos bien”.

“Tres de los cuatro años de mi primer mandato fueron recesivos, igual que ahora. Pero aun así, no paramos la obra pública, pagamos a proveedores y ampliamos servicios. Imaginate lo que podríamos hacer con una economía en crecimiento”, analizó.

Las viviendas en ejecución para el 2026

Ahora, meses después y con el balance anual a mano, el propio titular del IPV se anima a un horizonte más optimista que el del gobernador.

Gustavo Cantero respondió a este diario que “el objetivo es superar las 8.000 viviendas, que sería un número histórico” durante estos cuatro años.

“Mucho va a depender de las condiciones económicas que atraviesa este país en los últimos años, pero estamos esperanzados”, planteó.

Concretamente, el IPV tiene en ejecución, con vistas al año próximo, unas 2.098 casas, y avanzan otras 282 en proceso licitatorio. Es decir, casi el mismo número de viviendas que las entregadas actualmente, pero en plena construcción.

Viviendas-ejecución Viviendas en ejecución para el 2026. Prensa IPV Mendoza

Cantero aclaró que la mitad de las viviendas que están en ejecución forman parte del paquete de licitaciones lanzado en el primer semestre de este año, mientras que el resto se completa entre los proyectos Construye Mi Casa, IPV Mi Casa y Mendoza Construye.

El valor de una vivienda social depende mucho del lote donde esté ubicada, pero en promedio, en una zona del área metropolitana (con servicios completos), ronda los $90 millones, indicó Cantero.

Otro objetivo para el año que viene es potenciar el programa Mi Escritura. El funcionario aclaró que buscarán llegar a 10 mil escrituras durante la gestión.

Se trata de un plan aprobado este año en la Legislatura que busca facilitar a los vecinos la regularización dominial y permitirles poner su vivienda a su nombre a bajo costo.

El ranking departamental

De las 1.560 viviendas que ha entregado el IPV hasta el jueves 4 de diciembre, se desprende que Guaymallén fue el departamento donde más barrios se terminaron.

Fueron puntualmente 321 casas, y aún restan entregarse las llaves de otras 27 para cerrar en 348 finales.

Además, se agregan 43 mejoramientos realizados por el IPV. De este modo, la comuna que gobierna el radical Marcos Calvente resultó la más beneficiada en 2025.

El top 3 hasta esta semana lo completaban San Martín, con 179 casas entregadas, y Maipú, con 175 viviendas terminadas. Aunque el IPV prevé sumar otras 67 durante este mes, por lo que en la comuna que gobierna Matías Stevanato (PJ) se llegará a 242 casas terminadas este año.

Sin embargo, en esa cuenta final prevista para el 31 de diciembre, Godoy Cruz terminaría el ejercicio 2025 en el segundo puesto con 266 casas culminadas.

Hasta el momento, fueron 158 las viviendas entregadas en el departamento que conduce el radical Diego Costarelli, y se aguarda por la entrega de 108 más durante el mes.

IPV-viviendas-ranking-departamentos

El número de viviendas terminadas también fue importante en San Rafael (147) y Luján de Cuyo (130 actuales y 21 más por entregar), dos municipios gobernados por intendentes de la oposición: Omar Félix (PJ) y Esteban Allasino (Pro), respectivamente.

Durante este mes también se prevé la entrega de 49 casas en General Alvear, que llevarán al departamento del Sur a un total de 89 casas entregadas este año, según informó el IPV.

La contracara son los departamentos de Tunuyán y Malargüe, comandados por los intendentes peronistas Emir Andraos y Celso Jaque, que cerrarán el año sin ninguna casa terminada por parte de la Provincia.

En el caso de Tunuyán, desde el IPV aclararon que tienen muy avanzada la construcción de 122 casas del barrio Los Cerezos (Vista Flores) y serán entregadas en el mes de enero.

En cuanto a Malargüe se encuentra en vías de ejecución un barrio de 22 casas, a entregarse en el primer trimestre del próximo año, informaron.

Capital también apareció en el cuadro con apenas 2 casas entregadas durante este año y 77 mejoras habitacionales hechas. En el organismo aclararon que hace un mes comenzó la ejecución del nuevo barrio de 56 casas en el predio de la explaya San Agustín.