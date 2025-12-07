7 de diciembre de 2025 - 20:23

Javier Milei asistió a la final del Abierto de Polo en Palermo

El presidente asistió a la final del Abierto Argentino de Polo, donde mostró junto a Cúneo Libarona, Patricia Bullrich y su hermana Karina. Participó del acto previo encabezado por el Regimiento de Granaderos a Caballo.

El Presidente Javier Milei en la final del Abierto Argentino de Polo de Palermo.

Los Andes | Redacción Política
Javier Milei estuvo presente en la final del Abierto Argentino de Polo. En la previa del encuentro, tuvo un afectuoso saludo con un alto mando del Regimiento de Granaderos a Caballo.

La final disputada en Palermo, enfrentó a Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú y desde temprano, el Presidente estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, junto a su marido.

Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich en la Final del Abierto Argentino de Polo.

El presidente fue acompañado por su hermana y Secretaria General de la presidencia, Karina Milei.

Javier Milei asistió a la Final del Abierto Argentino de Polo de Palermo.

El Regimiento de Granaderos a Caballo entonó las estrofas del himno nacional argentino en la previa del encuentro y ahí es cuando Milei hizo su aparición publica. El acto terminó siendo muy emotivo, luego de que se despliegue una bandera enorme que ocupó toda la tribuna del campo, con los colores Argentinos y varios aviones pasen por Palermo dejando una estela de humo celestes y blancos.

El Presidente Javier Milei en la final del Abierto Argentino de Polo de Palermo.

