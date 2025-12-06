6 de diciembre de 2025 - 14:50

Milei viaja a Noruega para la ceremonia del Nobel de la Paz: acompañará a Corina Machado

La ceremonia del Nobel de la Paz se celebrará el 10 de diciembre en Oslo, la capital noruega.

Milei habló con la candidata de la oposición Corina Machado



Por Redacción Política

El anuncio de que Javier Milei estará presente en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz junto a María Corina Machado quedó confirmado tras la comunicación que la dirigente venezolana mantuvo con el Instituto Nobel, un paso que instala un gesto político con alcance regional en un evento previsto para el 10 de diciembre en Oslo.

Seguidores de la líder antichavista María Corina Machado se concentraron este jueves en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
La fecha de la ceremonia

La coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos amplifica el impacto simbólico de la presencia del mandatario argentino y habilita una instancia pública inédita para Machado fuera de Venezuela desde las últimas elecciones presidenciales. El Instituto Nobel subrayó que, por razones de seguridad, no divulgará detalles adicionales sobre su traslado y su participación.

ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición Edmundo González, a la derecha, y la líder opositora María Corina Machado con las manos unidas en una conferencia de prensa un día después de las elecciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de
El reconocimiento a Corina Machado

El reconocimiento a Machado se produce en un contexto atravesado por la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro y por una actividad sostenida de la oposición venezolana, que convocó marchas en distintas ciudades para reforzar la idea de que el premio funciona como un impulso colectivo.

El comité noruego destacó su rol en la defensa de los derechos democráticos, su insistencia en una transición pacífica y su permanencia en un sitio reservado dentro de Venezuela tras las denuncias de fraude que marcaron los comicios que derivaron en la continuidad de Maduro.

El agradecimiento a Javier Milei

Machado agradeció públicamente tanto el premio como el acompañamiento de Milei. “¡Gracias, Argentina, por acompañar la libertad! Nuestro profundo agradecimiento al presidente Javier Milei (@JMilei) por confirmar su asistencia a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, acompañando a la líder de Venezuela @MariaCorinaYA”, escribió en X.

Luego agregó: “Su presencia en Noruega es un gesto de hermandad continental que reafirma el compromiso de Argentina con la democracia y la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano”. En la ceremonia también estarán los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino; y el dirigente opositor venezolano Edmundo González. Kristian Berg Harpviken, del Instituto Nobel, sostuvo: “Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia. Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”.

Corina Machado, la candidata de la oposición que obtuvo un amplio apoyo en las elecciones primarias del pasado 22 de octubre, durante un acto de campaña en Venezuela.
La relación entre Milei y Machado se consolidó desde las elecciones venezolanas, que el gobierno argentino calificó como fraudulentas. Ambos mantuvieron una conversación telefónica el año pasado, dos días antes de los comicios, en la que la dirigente agradeció el respaldo del mandatario.

