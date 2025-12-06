Milei viaja a Noruega para la ceremonia del Nobel de la Paz: acompañará a Corina Machado

La ceremonia del Nobel de la Paz se celebrará el 10 de diciembre en Oslo, la capital noruega.

El anuncio de que Javier Milei estará presente en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz junto a María Corina Machado quedó confirmado tras la comunicación que la dirigente venezolana mantuvo con el Instituto Nobel, un paso que instala un gesto político con alcance regional en un evento previsto para el 10 de diciembre en Oslo.

Seguidores de la líder antichavista María Corina Machado se concentraron este jueves en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez Seguidores de la líder antichavista María Corina Machado se concentraron este jueves en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez La fecha de la ceremonia La coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos amplifica el impacto simbólico de la presencia del mandatario argentino y habilita una instancia pública inédita para Machado fuera de Venezuela desde las últimas elecciones presidenciales. El Instituto Nobel subrayó que, por razones de seguridad, no divulgará detalles adicionales sobre su traslado y su participación.

ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición Edmundo González, a la derecha, y la líder opositora María Corina Machado con las manos unidas en una conferencia de prensa un día después de las elecciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición Edmundo González, a la derecha, y la líder opositora María Corina Machado con las manos unidas en una conferencia de prensa un día después de las elecciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández, Archivo) El reconocimiento a Corina Machado El reconocimiento a Machado se produce en un contexto atravesado por la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro y por una actividad sostenida de la oposición venezolana, que convocó marchas en distintas ciudades para reforzar la idea de que el premio funciona como un impulso colectivo.

El comité noruego destacó su rol en la defensa de los derechos democráticos, su insistencia en una transición pacífica y su permanencia en un sitio reservado dentro de Venezuela tras las denuncias de fraude que marcaron los comicios que derivaron en la continuidad de Maduro.

Embed María Corina Machado invita a los venezolanos a unirse a la Marcha por la Paz y la Libertad que se desarrollará en más de 20 países y 80 ciudades del mundo.



Se realizará fuera de territorio venezolano para evitar que Maduro asesine opositores.



pic.twitter.com/C1PbR8QPsX — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 4, 2025 El agradecimiento a Javier Milei Machado agradeció públicamente tanto el premio como el acompañamiento de Milei. “¡Gracias, Argentina, por acompañar la libertad! Nuestro profundo agradecimiento al presidente Javier Milei (@JMilei) por confirmar su asistencia a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, acompañando a la líder de Venezuela @MariaCorinaYA”, escribió en X.