4 de diciembre de 2025 - 10:49

Créditos hipotecarios del IPV en Mendoza: cómo anotarse y pagar $278.890

El IPV mantiene vigente sus créditos para construir o terminar viviendas en terreno propio, con ahorro previo, cuotas actualizadas y desembolsos por avance de obra.

Los desembolsos del IPV se liberan en cuatro etapas según el progreso de la obra.

Foto:

Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sostiene el programa Construyo mi Casa, una herramienta que permite a las familias mendocinas levantar su casa en un terreno propio mediante un crédito hipotecario con ahorro previo y financiamiento estatal. El esquema combina el aporte del postulante con fondos que se liberan por etapas, alineados al avance real de la obra.

Para acceder, se requiere demostrar ingresos desde $1.394.451 si hay un solo titular.

Bajo este sistema, el IPV financia hasta el 85% del proyecto, mientras que el interesado integra el ahorro en cuotas mensuales. La trazabilidad de los desembolsos y la actualización por índices salariales permiten que cada familia avance con una obra sostenida y sin pagar cuota de devolución durante el primer año desde iniciado el crédito.

Cuánto cuesta construir una casa de 80 m2 hoy, en agosto 2025
Las familias pueden elegir entre alternativas según metros cuadrados e ingresos.

Cómo se hacen los desembolsos del crédito del IPV

El crédito se liquida en cuatro desembolsos, cada uno asociado al avance certificado de la obra. Para el primer pago, el IPV utiliza la cotización de la URS correspondiente a la fecha de licitación o al devengamiento de la última cuota de ahorro; en los siguientes desembolsos rige la cotización vigente al momento de emitir el pago.

Una vez acreditado el primer desembolso, comienza un período de gracia de 365 días, durante el cual no se pagan cuotas del préstamo. La actualización del crédito se realiza íntegramente en URS, mientras que las cuotas de ahorro previas se ajustan por UVA. En todos los casos, la información detallada de cada envío de fondos puede consultarse en la web oficial del IPV.

Opciones de financiamiento y requisitos para acceder al programa

El IPV ofrece un abanico de alternativas que se adaptan a distintos tamaños de vivienda y niveles de ingreso. En la etapa de construcción con ahorro previo a 36 meses, las opciones son:

  • Alternativa I – 140 m²

    Cuota de ahorro: $596.870,15

    Ahorro previo:** $21.487.325,37

    Préstamo IPV: $131.072.684,79

    Inversión total: $152.560.010,16

    Ingreso familiar mínimo: $2.984.350,75

  • Alternativa II – 120 m²

    Cuota de ahorro: $524.324,02

    Ahorro previo: $18.875.664,65

    Préstamo IPV: $115.141.554,38

    Inversión total: $134.017.219,04

    Ingreso familiar mínimo: $2.621.620,09

  • Alternativa III – 100 m²

    Cuota de ahorro: $425.064,69

    Ahorro previo: $15.302.328,70

    Préstamo IPV: $93.344.205,96

    Inversión total: $108.646.533,76

    Ingreso familiar mínimo: $2.125.323,43

Pesos, billetes.jpg
Las cuotas de ahorro se actualizan por UVA y las de devolución por el CVS.

  • Alternativa IV – 80 m²

    Cuota de ahorro: $358.116,87

    Ahorro previo: $12.892.207,25

    Préstamo IPV: $78.642.464,25

    Inversión total: $91.534.671,50

    Ingreso familiar mínimo: $1.790.584,34

  • Alternativa V – 69 m²

    Cuota de ahorro: $321.226,44

    Ahorro previo: $11.564.151,76

    Préstamo IPV: $70.541.325,73

    Inversión total: $82.105.477,49

    Ingreso familiar mínimo: $1.606.132,19

  • Alternativa VI – 55 m²

    Cuota de ahorro: $278.890,28

    Ahorro previo: $10.040.050,04

    Préstamo IPV: $61.244.305,22

    Inversión total: $71.284.355,25

    Ingreso familiar mínimo: $1.394.451,39

