4 de diciembre de 2025 - 09:10

Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto cobran en diciembre 2025

ANSES mantiene en diciembre la prestación por Desempleo, con un tope de $322.000 para quienes fueron desvinculados sin causa y cumplen los aportes requeridos.

ANSES define el monto según el salario previo y el SMVM vigente.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En diciembre, la ANSES mantiene activa la prestación por Desempleo, un respaldo económico dirigido a quienes perdieron su trabajo formal de manera involuntaria. El beneficio toma como referencia el salario previo del trabajador y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con un tope que asciende a $322.000, la prestación apunta a sostener los ingresos y facilitar la reinserción en el mercado laboral para los titulares que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Quiénes pueden cobrar la prestación por Desempleo

La ayuda está destinada a personas que formaban parte del empleo registrado y fueron desvinculadas sin causa. El organismo precisa que los trabajadores permanentes pueden solicitarla “si acreditan al menos seis meses de contribuciones en los últimos tres años”.

Créditos ANSES.jpg

En cuanto a los trabajadores eventuales o de temporada, el texto señala que deben haber sumado “más de 90 días de trabajo durante el último año”, pudiendo acumular hasta 12 meses dentro de los tres años previos.

Para la construcción, se incluye a quienes alcanzaron “un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores al final de la obra”.

Asimismo, se aclara que la cobertura “no concierne a quienes realizaron tareas sin registro, ni a quienes terminaron la relación laboral por decisión personal o mutuo acuerdo”, salvo las excepciones previstas por la ley laboral.

Cómo solicitar y cuándo se cobra en diciembre 2025

El trámite puede realizarse de manera online o presencial ante ANSES. Es necesario presentar la documentación que acredite el cese laboral, los aportes y la identidad del solicitante. El organismo revisa los datos desde la plataforma “Mi ANSES”, donde valida el historial laboral y determina si corresponde aprobar el beneficio o requerir información adicional.

El calendario de pagos para diciembre 2025 se ordena según la terminación del DNI:

  • 0 y 1: 22 de diciembre

  • 2 y 3: 23 de diciembre

  • 4 y 5: 26 de diciembre

  • 6 y 7: 29 de diciembre

  • 8 y 9: 30 de diciembre

La prestación se deposita en la cuenta bancaria declarada y opera de manera independiente a otras asistencias del organismo.

El valor mensual surge del salario más alto percibido por el trabajador en el último semestre. ANSES liquida el 75% de ese ingreso y aplica un tope vigente que, en diciembre 2025, se fija en $322.000, ajustado según el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este importe se actualiza cada vez que el Gobierno modifica el salario base nacional, lo que permite mantener la prestación alineada con la evolución económica.

