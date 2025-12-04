Prestación por Desempleo de ANSES: cuánto cobran en diciembre 2025

En diciembre , la ANSES mantiene activa la prestación por Desempleo , un respaldo económico dirigido a quienes perdieron su trabajo formal de manera involuntaria. El beneficio toma como referencia el salario previo del trabajador y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con un tope que asciende a $322.000 , la prestación apunta a sostener los ingresos y facilitar la reinserción en el mercado laboral para los titulares que cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La ayuda está destinada a personas que formaban parte del empleo registrado y fueron desvinculadas sin causa. El organismo precisa que los trabajadores permanentes pueden solicitarla “ si acreditan al menos seis meses de contribuciones en los últimos tres años ”.

En cuanto a los trabajadores eventuales o de temporada , el texto señala que deben haber sumado “ más de 90 días de trabajo durante el último año ”, pudiendo acumular hasta 12 meses dentro de los tres años previos.

Para la construcción, se incluye a quienes alcanzaron “ un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores al final de la obra ”.

Asimismo, se aclara que la cobertura “no concierne a quienes realizaron tareas sin registro, ni a quienes terminaron la relación laboral por decisión personal o mutuo acuerdo”, salvo las excepciones previstas por la ley laboral.

Cómo solicitar y cuándo se cobra en diciembre 2025

El trámite puede realizarse de manera online o presencial ante ANSES. Es necesario presentar la documentación que acredite el cese laboral, los aportes y la identidad del solicitante. El organismo revisa los datos desde la plataforma “Mi ANSES”, donde valida el historial laboral y determina si corresponde aprobar el beneficio o requerir información adicional.

El calendario de pagos para diciembre 2025 se ordena según la terminación del DNI:

0 y 1: 22 de diciembre

2 y 3: 23 de diciembre

4 y 5: 26 de diciembre

6 y 7: 29 de diciembre

8 y 9: 30 de diciembre

La prestación se deposita en la cuenta bancaria declarada y opera de manera independiente a otras asistencias del organismo.

El valor mensual surge del salario más alto percibido por el trabajador en el último semestre. ANSES liquida el 75% de ese ingreso y aplica un tope vigente que, en diciembre 2025, se fija en $322.000, ajustado según el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Este importe se actualiza cada vez que el Gobierno modifica el salario base nacional, lo que permite mantener la prestación alineada con la evolución económica.