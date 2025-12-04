Sueldos de la construcción: nueva tabla salarial de UOCRA; la suba por categoría y cuándo se cobra

El 1° de diciembre entró en vigencia del último tramo de la actualización de los sueldos acordada entre la Unión Obrera de la Construcción ( UOCRA ), y las cámaras empresarias CAMARCO y FAEC. Incluye un incremento del 1,3% sobre los básicos, además de una suma fija no remunerativa, se aplica a los trabajadores de la actividad en el territorio nacional.

Los sueldos en Mendoza siguen por debajo del promedio nacional y lejos de los primeros puestos

El acuerdo paritario estableció nuevos valores de referencia para los salarios básicos por hora y una suma fija que se abonará durante el mes de diciembre.

Con la aplicación del 1,3% para este mes, los salarios básicos por hora para la Zona A quedaron establecidos de la siguiente manera:

Oficial $4.506

Medio Oficial $4.164

Ayudante $3.833

Sereno (mensual) $696.321

Suma fija no remunerativa mensual (Zona A)

Además del aumento en el básico, los trabajadores recibirán una suma fija no remunerativa que se abonará en dos cuotas quincenales durante diciembre. Aunque esta suma no integra el salario base, sí lleva aportes a obra social.

Categoría Suma Fija No Remunerativa Mensual

Oficial Especializado $103.300

Oficial $96.200

Medio Oficial $88.100

Ayudante $83.200

Sereno $83.200

Estos valores son de aplicación obligatoria en todo el país, rigiendo para los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 76/75 y 577/10. El sindicato ha recordado a delegados y trabajadores la importancia de denunciar cualquier incumplimiento en la liquidación de haberes en las seccionales correspondientes.

Contexto y próxima Revisión

Este entendimiento salarial cerró un acuerdo rubricado el mes anterior, que incluyó un 1,4% aplicado en noviembre y el 1,3% vigente en diciembre. La cúpula sindical y las cámaras empresarias establecieron un mecanismo de revisión.

Una Comisión Especial se reunirá el próximo 22 de diciembre para evaluar la evolución de la inflación y el impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores. El objetivo de esta reunión es definir eventuales ajustes salariales que regirían a partir de enero de 2026.

El sector de la construcción, uno de los motores de la economía, se mantiene atento a las negociaciones que buscan equilibrar la recomposición salarial con la dinámica inflacionaria.