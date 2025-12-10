Presidente del Comité del Nobel a Nicolás Maduro: "Acepte los resultados electorales y renuncie"

En la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, el presidente del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes , lanzó un llamado a Nicolás Maduro para que reconozca el resultado de las elecciones en Venezuela . Además, le pidió explícitamente que entregue el gobierno.

"Señor Maduro, acepte los resultados electorales y renuncie" , demandó, durante su discurso, Frydnes e instó públicamente al político a dar un paso al costado, para que "siente las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano".

El titular del Comité Nobel resaltó el papel de la oposición venezolana y sostuvo que “la lucha democrática encendió una llama que no puede ser apagada por la represión ni el miedo”. Su discurso fue una clara señal de respaldo político al proceso encabezado por María Corina Machado, ganadora del galardón.

La líder opositora no pudo estar presente en la ceremonia, pero el premio fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa , quien leyó el mensaje preparado por su madre. El discurso, pronunciado en inglés, provocó una ovación de pie.

En sus palabras, Machado denunció lo que definió como un “terrorismo de Estado” en Venezuela, acusando al gobierno de utilizar la violencia institucional para silenciar la voluntad popular. También hizo referencia a violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, señalados previamente en informes de Naciones Unidas.

“La democracia no se regala: se defiende”, fue uno de los conceptos centrales del mensaje, que reforzó la idea de que la libertad requiere compromiso y coraje colectivo.

En comunicación telefónica desde un lugar no revelado, Machado explicó que se encuentra rumbo a Noruega y expresó su emoción por el reconocimiento. Confirmó que hace dos años no ve a parte de su familia, y que este viaje representa también un reencuentro personal. “Este premio no es mío, es del pueblo venezolano”, afirmó.

La dirigente agradeció especialmente al Comité Nobel por visibilizar la situación de Venezuela y destacó la presencia de cientos de ciudadanos venezolanos que viajaron a Oslo para acompañar el acto.