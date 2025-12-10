10 de diciembre de 2025 - 12:10

Presidente del Comité del Nobel a Nicolás Maduro: "Acepte los resultados electorales y renuncie"

El presidente, Jorgen Watne Frydnes, los instó a respeta la "voluntad del pueblo venezolano" y seguir la vía democrática.

El presidente del Comité del Nobel, Jorgen Watne Frydnes,

El presidente del Comité del Nobel, Jorgen Watne Frydnes,

Foto:

EFE
El comité del Premio Nobel le pidió a Nicolás Maduro que reconozca el resultado de las elecciones en Venezuela.&nbsp; La hija de María Corina Machado recibió el premio en nombre de su madre.

El comité del Premio Nobel le pidió a Nicolás Maduro que reconozca el resultado de las elecciones en Venezuela.  La hija de María Corina Machado recibió el premio en nombre de su madre.

Foto:

gentileza
María Corina Machado

María Corina Machado

Foto:

gentileza
Los Andes | Astrid Moreno Dione
Por Astrid Moreno Dione

En la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, el presidente del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes, lanzó un llamado a Nicolás Maduro para que reconozca el resultado de las elecciones en Venezuela. Además, le pidió explícitamente que entregue el gobierno.

Leé además

el nobel de literatura 2025 recibio el premio: que dijo laszlo krasznahorkai sobre elon musk

El Nobel de Literatura 2025 recibió el premio: qué dijo Lászlo Krasznahorkai sobre Elon Musk

Por Redacción
Una ballena apagó un cigarrillo y se volvió viral en redes. 

Ignoró el "prohibido fumar" en un acuario de China y una ballena lo castigó: así le apagó el cigarrillo

Por Redacción Mundo
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1998745785458991107&partner=&hide_thread=false

El titular del Comité Nobel resaltó el papel de la oposición venezolana y sostuvo que “la lucha democrática encendió una llama que no puede ser apagada por la represión ni el miedo”. Su discurso fue una clara señal de respaldo político al proceso encabezado por María Corina Machado, ganadora del galardón.

María Corina Machado
María Corina Machado

María Corina Machado

Las palabras de María Corina Machado: "Terrorismo de Estado"

La líder opositora no pudo estar presente en la ceremonia, pero el premio fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa, quien leyó el mensaje preparado por su madre. El discurso, pronunciado en inglés, provocó una ovación de pie.

En sus palabras, Machado denunció lo que definió como un “terrorismo de Estado” en Venezuela, acusando al gobierno de utilizar la violencia institucional para silenciar la voluntad popular. También hizo referencia a violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, señalados previamente en informes de Naciones Unidas.

“La democracia no se regala: se defiende”, fue uno de los conceptos centrales del mensaje, que reforzó la idea de que la libertad requiere compromiso y coraje colectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NoticiasCaracol/status/1998745728542179362&partner=&hide_thread=false

En comunicación telefónica desde un lugar no revelado, Machado explicó que se encuentra rumbo a Noruega y expresó su emoción por el reconocimiento. Confirmó que hace dos años no ve a parte de su familia, y que este viaje representa también un reencuentro personal. “Este premio no es mío, es del pueblo venezolano”, afirmó.

La dirigente agradeció especialmente al Comité Nobel por visibilizar la situación de Venezuela y destacó la presencia de cientos de ciudadanos venezolanos que viajaron a Oslo para acompañar el acto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una trabajadora fue despedida por un insólito motivo 

Llegar demasiado temprano le costó el empleo: trabajadora fue despedida sin indemnización

Por Redacción Mundo
Estados Unidos será aun más estricto con los extranjeros sin visa.

Estados Unidos busca exigir el "historial de redes sociales" de extranjeros que entren sin visa: las razones

Por Redacción Mundo
La reacción de Nicolás Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

La reacción de Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

Por Redacción Mundo
Con una ovación, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz.

Ovación y emotivo discurso, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz

Por Redacción Mundo