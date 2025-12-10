María Corina Machado no estará en la entrega del Nobel de la Paz: lo recibirá su hija y Milei estará presente

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado no estará presente este miércoles en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo , por lo que el galardón será recibido en su nombre por su hija.

Según informó el Instituto Nobel noruego, se desconoce el paradero actual de Machado, motivo por el cual no participará del acto oficial que se desarrollará en el Ayuntamiento de la capital noruega.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, confirmó la situación en declaraciones a la radio pública NRK: “Será su hija, Ana Corina Machado , quien reciba el premio en nombre de su madre”. Y añadió: “Lamentablemente, no se encuentra en Noruega ahora y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a la una de hoy, cuando comience la ceremonia”.

La entrega del Premio Nobel de la Paz está prevista para las 9.00 (hora de Argentina). Durante el evento, Ana Corina Machado recibirá la medalla y el diploma correspondientes y será la encargada de leer el discurso redactado por María Corina Machado, según precisó Harpviken.

La ausencia de la dirigente opositora añade un fuerte componente político a la ceremonia, en un contexto de alta tensión en Venezuela y de creciente atención internacional sobre la situación de los referentes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Milei estará en la entrega

El presidente Javier Milei llegó a Oslo, Noruego, a las 13.30 de ayer y hoy participará en esa ciudad de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz.

El mandatario arribó a la capital de Noruega vestido con el mameluco de YPF, una decisión de indumentaria que fue celebrada por el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Damián Arabia. “Javier llegó a Oslo con el mameluco de YPF. Hablame de cómo promover inversiones y promocionar Argentina en el mundo de maneras disruptivas e innovadoras”, destacó el legislador desde sus redes sociales.

Tras la ceremonia, Milei aprovechará para entrevistarse a las 11.30 con el rey de Noruega, Harald V, y a las 13.10 con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Concretada esa apretada agenda, Milei abordará a las 16 el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

Ante la ausencia de Milei y la visita oficial de la vicepresidneta Victoria Villarruel a España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA), quedó a cargo de la presidencia de manera provisional.

Abdala permanecerá en funciones ejecutivas hasta al menos el jueves, día en que Milei regresará a la Argentina.