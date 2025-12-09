Premio Nobel de la Paz: cancelaron la conferencia de prensa de María Corina Machado en Oslo.

La conferencia de prensa que María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024 , tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo fue cancelada por dificultades que enfrenta para viajar desde Venezuela . La organización confirmó que, por ahora, no hay certeza sobre cómo ni cuándo podrá llegar a la capital noruega para participar de la ceremonia oficial del miércoles.

Milei viajó a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz: la agenda completa

El anuncio fue realizado por Erik Aasheim , portavoz del Instituto Nobel, quien informó que la rueda de prensa " no tendrá lugar hoy " y que la situación de Machado sigue marcada por “grandes complicaciones”.

Machado, quien permanece en paradero desconocido en Venezuela por la persecución del régimen de Nicolás Maduro, había asegurado días atrás al Instituto Nobel que viajaría a Oslo para recibir el galardón. Sin embargo, su salida del país se volvió incierta en las últimas horas.

La conferencia, inicialmente programada para las 12 GMT, primero fue postergada sin nueva hora y luego definitivamente cancelada ante la imposibilidad de confirmar su arribo.

Aasheim explicó que la opositora expresó la dificultad extrema que implica salir de Venezuela bajo vigilancia y restricciones , lo que impide a la organización dar detalles o estimaciones sobre su llegada.

ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición Edmundo González, a la derecha, y la líder opositora María Corina Machado con las manos unidas en una conferencia de prensa un día después de las elecciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de

Su familia la espera en Oslo

En Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, acompañada por sus hermanos. Todos aguardan la llegada de Machado con expectativa y esperanza.

Desde la capital noruega, Clara Machado Parisca, hermana de la dirigente, expresó al medio colombiano Blu Radio: "Su deseo es estar acá y recoger el premio. Estamos esperando con fe de que va a llegar muy pronto".

Clara aseguró que no tiene información sobre si la opositora logró salir de Venezuela, pero repitió que la familia mantiene la convicción de que podrá estar presente este miércoles. "Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada", dijo.

En Oslo ya se encuentra parte de la delegación que acompañará la ceremonia. Funcionarios noruegos recibieron este martes a los familiares de Machado, mientras que se esperan también: