Premio Nobel de la Paz: cancelaron la conferencia de prensa de María Corina Machado en Oslo.

El anuncio fue realizado por Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, quien informó que la rueda de prensa "no tendrá lugar hoy" y que la situación de Machado sigue marcada por “grandes complicaciones”.
Machado, quien permanece en paradero desconocido en Venezuela por la persecución del régimen de Nicolás Maduro, había asegurado días atrás al Instituto Nobel que viajaría a Oslo para recibir el galardón. Sin embargo, su salida del país se volvió incierta en las últimas horas.
La conferencia, inicialmente programada para las 12 GMT, primero fue postergada sin nueva hora y luego definitivamente cancelada ante la imposibilidad de confirmar su arribo.
Aasheim explicó que la opositora expresó la dificultad extrema que implica salir de Venezuela bajo vigilancia y restricciones, lo que impide a la organización dar detalles o estimaciones sobre su llegada.
Su familia la espera en Oslo
En Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, acompañada por sus hermanos. Todos aguardan la llegada de Machado con expectativa y esperanza.
Desde la capital noruega, Clara Machado Parisca, hermana de la dirigente, expresó al medio colombiano Blu Radio: "Su deseo es estar acá y recoger el premio. Estamos esperando con fe de que va a llegar muy pronto".
Clara aseguró que no tiene información sobre si la opositora logró salir de Venezuela, pero repitió que la familia mantiene la convicción de que podrá estar presente este miércoles. "Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada", dijo.
En Oslo ya se encuentra parte de la delegación que acompañará la ceremonia. Funcionarios noruegos recibieron este martes a los familiares de Machado, mientras que se esperan también:
La llegada del presidente Javier Milei, quien viaja a Noruega especialmente para la ceremonia.
El arribo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
La presencia el miércoles del mandatario de Paraguay, Santiago Peña.
La participación del dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, quien viajó este martes.