Terrorífico: cayó 40 metros al intentar sacarse una selfie en una montaña

El hombre de 40 años cayó por un acantilado en la montaña Huaying, en China, cuando cedió una roca bajo sus pies. Milagrosamente solo sufrió lesiones leves.

El turista se ubicó sobre una angosta formación conocida como “Blade Rock” para sacarse una selfie cuando una roca cedió y lo hizo caer al vacío.

Por Redacción Mundo

Lo que comenzó como una excursión de montaña y una selfie más para las redes sociales terminó en un accidente extremo del que, de manera casi increíble, tuvo final feliz. Un turista de 40 años cayó desde unos 40 metros de altura en la montaña Huaying, en Guang’an, provincia de Sichuan (China), mientras intentaba sacarse una foto al borde de un acantilado. El episodio ocurrió el domingo y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en plataformas digitales chinas.

En las imágenes se lo ve de pie sobre una roca estrecha y elevada, con el celular en la mano derecha. Apoya los pies en dos puntos distintos de la ladera, intentando ubicarse para encuadrar la selfie. En apenas unos segundos, la piedra bajo su pie izquierdo se desprende, pierde el equilibrio, se precipita hacia atrás por una zona cubierta de vegetación en medio de los gritos de quienes observaban la escena.

“Pensé que iba a morir”: el testimonio del excursionista

Aficionados al senderismo consultados por medios locales identificaron el lugar del accidente como “Blade Rock”, una formación rocosa famosa por su estrechez, su fuerte pendiente y el riesgo que supone incluso para montañistas con experiencia. No se trata de un sector incluido en los circuitos oficiales de la montaña Huaying, sino de un punto que muchos buscan por sus vistas extremas y su atractivo para las fotos.

Tras la caída, el propio excursionista utilizó la plataforma WeChat para contar que había sobrevivido. En su mensaje relató que, después del desprendimiento, rodó unos 15 metros ladera abajo antes de detenerse. “Los dioses de la montaña me bendijeron. Me caí de un acantilado de 40 metros y pensé que iba a morir. Es una suerte estar vivo. Viviré bien”, escribió, acompañando el texto con fotos del incidente y de las lesiones sufridas.

En una entrevista posterior, el hombre explicó que ya había transitado ese sendero varias veces, incluso con imágenes previas tomadas desde el mismo saliente rocoso. Detalló que la caída se produjo cuando una roca cedió bajo su peso mientras preparaba la selfie. Permanece internado con un esguince leve de espalda, que requiere reposo, pero aseguró que se encuentra “físicamente bien”.

Tras precipitarse unos 40 metros por la ladera de la montaña Huaying, el hombre sobrevivió con lesiones leves y relató el episodio en WeChat.

Advertencia sobre zonas no habilitadas y rutas de riesgo

Las autoridades locales siguen evaluando las causas del desprendimiento y no descartan que la erosión natural, sumada al tránsito frecuente de senderistas, haya debilitado parte de la estructura rocosa.

Al mismo tiempo, recordaron que la montaña Huaying cuenta con numerosas rutas de trekking y miradores que forman parte del atractivo turístico de la región, pero insistieron en la necesidad de respetar las áreas señalizadas y los circuitos habilitados.

