La revista TIME nombró al líder de YouTube como "CEO del año 2025" por su transformación en lo digital

El líder de YouTube , Neal Mohan , sorprendió al mundo tras recibir un reconocimiento internacional: la revista TIME lo eligió como “CEO del año 2025” , destacando su influencia en la evolución del entretenimiento digital y su papel en el crecimiento sostenido de Youtube.

La revista subrayó que su conducción permitió acelerar cambios clave en la industria, especialmente en un momento marcado por la inteligencia artificial.

El medio estadounidense remarcó que, bajo su liderazgo, Youtube consolidó su rol como una de las plataformas centrales de la cultura mediática actual , con innovaciones que fortalecieron tanto el ecosistema de creadores como las herramientas tecnológicas de la empresa.

Mohan se caracterizó por un estilo distinto al de otros referentes tecnológicos: mantienen un perfil bajo, evita las apariciones innecesarias y suele priorizar el trabajo metódico. Es reconocido por su trato cercano y por mantener la calma incluso en los momentos en que la industria enfrenta cambios.

En la entrevista con TIME señaló que el sector vive una transformación constante: “La dinámica de los medios está cambiando ante nuestros ojos” , explicó.

Desde que tomó el mando en 2023, tras la salida de Susan Wojcicki, Youtube amplió su alcance mucho más allá de los videos tradicionales. La plataforma se expandió hacia la televisión, la música, los podcasts y el deporte, convirtiéndose en un ecosistema multiformato.

Crecimiento exponencial

Para 2025, la mitad del total de visualizaciones ya ocurre en televisores, impulsando el crecimiento de YouTube TV como alternativa al cable. También crecieron los formatos cortos: los Shorts alcanzaron los 2.000 millones de usuarios mensuales registrados, y en el terreno de los podcasts un tercio de los oyentes utiliza la plataforma como vía principal.

La apuesta por los deportes reforzó esa presencia. Logró la adquisición de los derechos para transmitir los partidos dominicales de la NFL, marcando un antes y un después. Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, destacó lo resaltó como uno de los proyectos más competitivos que encararon.

La innovación tecnológica fue otro eje del liderazgo de Mohan. Durante septiembre, YouTube presentó más de 30 herramientas basadas en IA, triplicando lo que ofrecía el año anterior. Entre ellas, funciones para generar canciones a partir de texto, traducir y doblar videos de manera automática.