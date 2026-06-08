Se le cayó el celular en las Cataratas del Iguazú y se tiró al agua a recuperarlo: el video del escándalo

Un turista protagonizó una peligrosa escena en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú al arrojarse a las aguas para intentar recuperar un teléfono celular que se le había caído durante una excursión.

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El episodio, ocurrido el sábado pasado, fue grabado por otros visitantes y generó momentos de tensión entre quienes recorrían una de las pasarelas del parque. según reportó el medio brasileño G1 (Globo).

Según se observa en los videos difundidos en redes sociales, el hombre se colgó de la estructura de seguridad e ingresó a una zona de riesgo para alcanzar el dispositivo que había caído al agua.

| Un turista que paseaba por el Parque Nacional Do Iguaçú, del lado de Brasil, se arrojó al agua para recuperar su teléfono celular. pic.twitter.com/0bxBYY1bIC

La situación fue advertida por los bomberos que prestan servicio permanente en el parque y que tienen a su cargo la vigilancia de senderos y pasarelas, especialmente en los recorridos que conducen hacia la Garganta del Diablo. Los rescatistas intervinieron de inmediato para controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

Tras el incidente, la administración del Parque Nacional Iguazú de Brasil emitió un comunicado en el que cuestionó la conducta del visitante y recordó que está terminantemente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse sobre las barandas de seguridad, ya sea para tomar fotografías o intentar recuperar objetos extraviados.

“Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, informaron las autoridades.

Las reglas en las Cataratas del Iguazú

Desde el parque recordaron que, antes de cada recorrido, los turistas reciben instrucciones de seguridad elaboradas por los equipos de emergencia que trabajan en el lugar. Entre esas recomendaciones figura el procedimiento a seguir cuando algún objeto cae al río o a las laderas cercanas a las cataratas.

Cataratas del Iguazú: turista se tiró al agua para recuperar su celular Cataratas del Iguazú: turista se tiró al agua para recuperar su celular Captura de video

En esos casos, la indicación es dar aviso al personal especializado para que evalúe si es posible recuperar el elemento perdido. Bajo ninguna circunstancia los visitantes deben intentar hacerlo por sus propios medios.

Las autoridades remarcaron que este tipo de conductas no solo ponen en peligro la vida de quien las realiza, sino también la de los equipos que eventualmente deben intervenir en una operación de rescate.

Si bien el episodio ocurrió del lado brasileño del área protegida, desde la administración argentina también recordaron la importancia de mantener un comportamiento responsable durante las visitas.

Destacaron que el simple tránsito por las pasarelas implica ciertos riesgos debido a la proximidad con los saltos y al caudal de agua, por lo que resulta fundamental respetar las normas de seguridad y preservar tanto la integridad de las personas como el entorno natural.