Descubren en las Cataratas del Iguazú una civilización que tiene historia antes de la llegada de Colón

Las Cataratas del Iguazú no solo son uno de los destinos turísticos más visitados de la Argentina, también se convirtieron en escenario de un hallazgo que sorprendió al mundo académico. Según un reciente estudio, en la zona habría existido una civilización antigua, previa incluso a la llegada de Cristóbal Colón a América.

El trabajo está liderado por Eduardo Apolinaire, arqueólogo y antropólogo del Conicet de la Universidad de La Plata. Su equipo lleva adelante excavaciones en barrancas de ríos, arroyos y montes del Parque Nacional Iguazú desde 2019, con resultados que revelan la profundidad histórica del lugar.

Un hallazgo que reescribe la historia La investigación en las Cataratas del Iguazú permitió recuperar restos de carbón que evidencian fuegos encendidos por comunidades de hace 500 años, incluso antes de la llegada de los conquistadores europeos. Sin embargo, lo más sorprendente fue encontrar material que podría datar de hasta 6.000 años, lo que abre nuevas preguntas para la arqueología argentina.

Los científicos hallaron también puntas de flecha, cuchillos y hachas que datan de entre 2.000 y 4.000 años, pertenecientes a grupos de cazadores que habitaban la selva misionera. El uso de los ríos como vía de desplazamiento habría sido clave en su vida cotidiana.

Rastros de los pueblos guaraníes El estudio identificó además vestigios de los pueblos guaraníes, que habitaron la región hace más de 2.000 años. Estos grupos no solo cazaban y pescaban: también cultivaban sus propios alimentos, practicaban la alfarería y organizaban aldeas estables en torno a los cursos de agua.