5 de septiembre de 2025 - 10:10

Descubren en las Cataratas del Iguazú una civilización que tiene historia antes de la llegada de Colón

Arqueólogos hallan restos de antiguas comunidades en Cataratas del Iguazú, revelando nuevos datos sobre los primeros habitantes.

Por Ignacio Alvarado

Las Cataratas del Iguazú no solo son uno de los destinos turísticos más visitados de la Argentina, también se convirtieron en escenario de un hallazgo que sorprendió al mundo académico. Según un reciente estudio, en la zona habría existido una civilización antigua, previa incluso a la llegada de Cristóbal Colón a América.

El trabajo está liderado por Eduardo Apolinaire, arqueólogo y antropólogo del Conicet de la Universidad de La Plata. Su equipo lleva adelante excavaciones en barrancas de ríos, arroyos y montes del Parque Nacional Iguazú desde 2019, con resultados que revelan la profundidad histórica del lugar.

image
Un hallazgo que reescribe la historia

La investigación en las Cataratas del Iguazú permitió recuperar restos de carbón que evidencian fuegos encendidos por comunidades de hace 500 años, incluso antes de la llegada de los conquistadores europeos. Sin embargo, lo más sorprendente fue encontrar material que podría datar de hasta 6.000 años, lo que abre nuevas preguntas para la arqueología argentina.

Los científicos hallaron también puntas de flecha, cuchillos y hachas que datan de entre 2.000 y 4.000 años, pertenecientes a grupos de cazadores que habitaban la selva misionera. El uso de los ríos como vía de desplazamiento habría sido clave en su vida cotidiana.

Rastros de los pueblos guaraníes

El estudio identificó además vestigios de los pueblos guaraníes, que habitaron la región hace más de 2.000 años. Estos grupos no solo cazaban y pescaban: también cultivaban sus propios alimentos, practicaban la alfarería y organizaban aldeas estables en torno a los cursos de agua.

Para la arqueología, este hallazgo es relevante porque confirma que las Cataratas y su entorno fueron un centro vital de comunidades muy anteriores a la colonización. “Encontramos eras de tiempo superpuestas, donde cada capa guarda una historia distinta”, explicó Apolinaire.

Un descubrimiento clave en Misiones

Los restos hallados confirman que en el corazón de Misiones existió una civilización que dejó huellas profundas. El hallazgo no solo amplía los horizontes de la ciencia, sino que también refuerza el valor cultural y patrimonial de las Cataratas del Iguazú, más allá de su atractivo turístico.

