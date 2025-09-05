Aprovecha las últimas de la temporada: budín de mandarina fácil y húmedo

El budín de mandarina es una de esas recetas clásicas que nunca fallan y que, además, se pueden preparar con muy pocos pasos. Ideal para aprovechar la fruta de estación, este postre esponjoso se vuelve una comida perfecta para acompañar el mate, el café o simplemente para endulzar la tarde.
En Argentina, el budín siempre tuvo un lugar especial en la mesa. Pero lo que distingue a esta preparación es que, con solo algunas mandarinas frescas y otros pocos ingredientes, podés lograr un resultado increíble sin necesidad de experiencia previa en la cocina. Además, suma beneficios para tu nutrición, ya que conserva parte de las vitaminas de la fruta.
image
Budín de mandarina casero, simple, saludable y perfecto para tus recetas diarias.
Ingredientes necesarios
Para esta versión del budín de mandarina, vas a necesitar muy pocos ingredientes:
Estos ingredientes simples hacen que la receta sea accesible para cualquiera, sin complicaciones ni productos difíciles de conseguir. Además, la combinación permite obtener un budín húmedo y suave que se convierte en una comida ideal para compartir.