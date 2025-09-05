Aprovecha las últimas de la temporada: budín de mandarina fácil y húmedo

Entre las recetas más buscadas, este clásico sorprende por su simpleza. Con pocos ingredientes, disfrutás de una comida casera que suma a tu nutrición diaria.

Budín de mandarina casero, simple, saludable y perfecto para tu merienda diaria.

El budín de mandarina es una de esas recetas clásicas que nunca fallan y que, además, se pueden preparar con muy pocos pasos. Ideal para aprovechar la fruta de estación, este postre esponjoso se vuelve una comida perfecta para acompañar el mate, el café o simplemente para endulzar la tarde.

En Argentina, el budín siempre tuvo un lugar especial en la mesa. Pero lo que distingue a esta preparación es que, con solo algunas mandarinas frescas y otros pocos ingredientes, podés lograr un resultado increíble sin necesidad de experiencia previa en la cocina. Además, suma beneficios para tu nutrición, ya que conserva parte de las vitaminas de la fruta.

image Budín de mandarina casero, simple, saludable y perfecto para tus recetas diarias. Ingredientes necesarios Para esta versión del budín de mandarina, vas a necesitar muy pocos ingredientes:

2 mandarinas enteras, lavadas y sin semillas

3 huevos

1 taza de azúcar

½ taza de aceite

2 tazas de harina leudante

1 pizca de sal image Budín de mandarina casero, simple, saludable y perfecto para tu merienda diaria.

Estos ingredientes simples hacen que la receta sea accesible para cualquiera, sin complicaciones ni productos difíciles de conseguir. Además, la combinación permite obtener un budín húmedo y suave que se convierte en una comida ideal para compartir.

Paso a paso de la receta Primero, colocá en la licuadora las mandarinas troceadas junto con los huevos, el azúcar y el aceite. Este paso es clave porque integra todos los ingredientes y concentra el sabor cítrico.

y concentra el sabor cítrico. Luego, volvé a pasar la mezcla a un bowl y agregá la harina leudante con la sal. Mezclá suavemente hasta obtener una preparación homogénea. Ese equilibrio entre los ingredientes asegura un budín aireado y perfecto para tu nutrición diaria.

asegura un budín aireado y perfecto para tu diaria. Después, volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado. Llevá al horno moderado (180 °C) durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Dejalo enfriar antes de desmoldar y vas a tener una de esas recetas que se vuelven un clásico en cualquier casa. Es una opción de comida casera que combina sabor, tradición y beneficios para la nutrición sin demasiadas complicaciones. image Budín de mandarina casero, simple, saludable y perfecto para tu merienda diaria.