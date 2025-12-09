Un activista de ultraderecha aseguró que las mujeres "no deberían votar y deberían quedarse en casa"

Nick Fuentes fue confrontado por el presentador Piers Morgan en una entrevista tras sus dichos y un insulto racista contra la esposa de JD Vance. Reconoció que es virgen y teme a las mujeres.

El activista de ultraderecha Nick Fuentes hizo polémicas declaraciones durante una entrevista con el presentador Piers Morgan.

Durante un reciente episodio del programa Piers Morgan Uncensored, el presentador británico protagonizó un tenso intercambio con el influencer y activista político estadounidense de extrema derecha Nick Fuentes.

La confrontación surgió a raíz de un insulto racista que Fuentes dirigió a Usha Vance, esposa del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, burlándose de su herencia india.

Embed Nick Fuentes says women are “very difficult to be around,” shouldn’t be allowed to vote, and should just stay home.



The 27-year-old, Hitler-loving white nationalist also admitted to Piers Morgan that he’s never had sex.

pic.twitter.com/X8NmqfvHlj — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2025 En la entrevista, que se extendió por casi dos horas, Morgan abordó directamente los comentarios del influencer. “Llamaste 'ghee' a la esposa de JD Vance. ¿Qué significa eso?”, preguntó el periodista. Fuentes respondió sin reparos: “Es un insulto a los indios”. Morgan insistió: “¿Por qué usarías eso?”, a lo que Fuentes contestó: “Bueno… quieres una respuesta honesta”. El presentador interrumpió entonces para señalar: “Porque eres racista”. Fuentes reaccionó riéndose y negándolo entre risas: “No, no”.

Fragmentos de la entrevista circularon rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la actitud del influencer. “Piers Morgan le pidió a Nick Fuentes que llamara idiota a la esposa de JD Vance”, escribió un internauta, criticando el tono casual con el que el comentarista explicó su insulto.

Nick Fuentes El activista de ultraderecha Nick Fuentes Además de los ataques raciales, Morgan cuestionó a Fuentes sobre sus posturas respecto a las mujeres y su propia vida personal. En un momento de la conversación, el presentador preguntó: “Sólo para aclarar una de las muchas teorías sobre ti… ¿realmente te atraen las mujeres?”. Fuentes respondió: “Me atraen las mujeres… pero diré que es muy difícil estar cerca de las mujeres, así que eso es todo”.