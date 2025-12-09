9 de diciembre de 2025 - 19:00

Un activista de ultraderecha aseguró que las mujeres "no deberían votar y deberían quedarse en casa"

Nick Fuentes fue confrontado por el presentador Piers Morgan en una entrevista tras sus dichos y un insulto racista contra la esposa de JD Vance. Reconoció que es virgen y teme a las mujeres.

El activista de ultraderecha Nick Fuentes hizo polémicas declaraciones durante una entrevista con el presentador Piers Morgan.

Foto:

Por Redacción Mundo

Durante un reciente episodio del programa Piers Morgan Uncensored, el presentador británico protagonizó un tenso intercambio con el influencer y activista político estadounidense de extrema derecha Nick Fuentes.

La confrontación surgió a raíz de un insulto racista que Fuentes dirigió a Usha Vance, esposa del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, burlándose de su herencia india.

En la entrevista, que se extendió por casi dos horas, Morgan abordó directamente los comentarios del influencer. “Llamaste 'ghee' a la esposa de JD Vance. ¿Qué significa eso?”, preguntó el periodista. Fuentes respondió sin reparos: “Es un insulto a los indios”. Morgan insistió: “¿Por qué usarías eso?”, a lo que Fuentes contestó: “Bueno… quieres una respuesta honesta”. El presentador interrumpió entonces para señalar: “Porque eres racista”. Fuentes reaccionó riéndose y negándolo entre risas: “No, no”.

Fragmentos de la entrevista circularon rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la actitud del influencer. “Piers Morgan le pidió a Nick Fuentes que llamara idiota a la esposa de JD Vance”, escribió un internauta, criticando el tono casual con el que el comentarista explicó su insulto.

Además de los ataques raciales, Morgan cuestionó a Fuentes sobre sus posturas respecto a las mujeres y su propia vida personal. En un momento de la conversación, el presentador preguntó: “Sólo para aclarar una de las muchas teorías sobre ti… ¿realmente te atraen las mujeres?”. Fuentes respondió: “Me atraen las mujeres… pero diré que es muy difícil estar cerca de las mujeres, así que eso es todo”.

El influencer también reiteró su postura de que las mujeres no deberían tener derecho al voto y que deberían permanecer en casa, comentarios que generaron fuerte indignación entre la audiencia y los espectadores en redes sociales.

Pese a la controversia, algunos usuarios defendieron a Fuentes, lo que llevó a Morgan a publicar un mensaje en X (antes Twitter) respondiendo a uno de esos comentarios: “El tipo admitió literalmente que era racista. No necesitaba ‘atraparlo’; está orgulloso de ello. ¿Quizás deberías haberle preguntado sobre su racismo entre todas tus tonterías?”.

