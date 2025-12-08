María Corina Machado y las ceremonia del Nobel de la Paz

La venezolana María Corina Machado, la séptima personalidad latinoamericana en recibir el Nobel de la Paz, participará en Oslo , en un programa de actos que arrancan hoy y para el que la dirigente política opositora, que vive en un paradero desconocido en su país, ha confirmado su presencia.

La evaluación oficial de Chile ante el "riesgo de tsunami" tras el fuerte terremoto de 7,6 en Japón

La deslumbrante tiara de Kate Middleton qué sorprendió a todos: cuáles son sus piedras preciosas

El Instituto Nobel de Oslo informó el sábado que la propia Machado había asegurado un día antes en conversación telefónica que viajará a la capital noruega.

El jefe del Comité Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes, había calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, e insistido en la importancia de garantizar la seguridad de Machado y de que ésta pueda regresar después a Venezuela .

El programa oficial de actos se abre hoy a las 13 con la tradicional rueda de prensa del ganador en el Instituto del Nobel de la Paz, el mismo lugar donde cada año se difunde el fallo del premio.

Finalizada la comparecencia, de unos 45 minutos de duración, Machado se reunirá brevemente en una sala del instituto con los miembros del Comité Nobel Noruego -formado por cinco personas nombradas por el Parlamento de ese país nórdico cada seis años, y firmará en el libro de invitados.

El Comité Nobel homenajeará luego a Machado con una cena en el céntrico Grand Hotel.

Antes de recibir el premio en el Ayuntamiento, a pocos metros de allí, Machado participará en un acto organizado por la ONG Save the Children, un espectáculo hecho por los propios niños, que este año tendrá como novedad que se celebrará en el exterior del Centro Nobel para la Paz y no dentro.

Todos los escolares de séptimo curso de Oslo han sido invitados a formar parte de la audiencia, y la princesa Ingrid Alexandra, primogénita del heredero Haakon, estará presente.

La ceremonia en Oslo

Alrededor de mil personas están invitadas a la ceremonia, en el Ayuntamiento de Oslo, escenario de la entrega del Nobel de la Paz desde hace cuatro décadas. Evento presidido por la familia real noruega -los reyes Harald V y Sonia, los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit e Ingrid Alexandra- y a la que también acudirán miembros del Gobierno, diputados, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Según ha confirmado a la televisión pública noruega NRK Ana Corina Sosa, hija de Machado, ella y sus dos hermanos, además de su abuela, estarán en la ceremonia, en la que se sabe que la pianista venezolana Gabriela Montero, invitada por la galardonada, interpretará una de sus canciones favoritas, "Mi Querencia", de Simón Díaz.

El líder del Comité Nobel pronunciará el primer discurso y llamará luego a Machado al estrado para recibir el diploma acreditativo del premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares)- y la medalla correspondiente, antes de que ella lea su discurso de aceptación.

De 6,6 centímetros de diámetro y 196 gramos de peso, grabada en oro colombiano, la «medalla Nobel» se entrega desde hace 120 años. El diseño original es del artista noruego Gustav Vigeland y tiene un doble motivo: en su anverso, un retrato del magnate sueco Alfred Nobel, creador de los premios; en su reverso, tres hombres desnudos agarrados por los hombros en un gesto de hermandad.

En la medalla también figura la inscripción en latín: Pro pace et fraternitate gentium (Por la paz y la fraternidad entre los pueblos).

Otras actividades en la agenda de Machado

Machado será homenajeada la noche del miércoles con una cena de gala en el Grand Hotel, a la que acudirán más de 200 invitados, encabezados por los príncipes herederos, el primer ministro noruego y el presidente del Parlamento, además de ministros, diputados, representantes de instituciones públicas, de organizaciones sin ánimo de lucro y de la vida cultural y empresarial.

Antes del banquete, se celebrará la tradicional procesión de antorchas por el centro de Oslo que culmina delante del hotel, desde uno de cuyos balcones es costumbre que el galardonado salga a saludar.

Su origen se remonta a 1954 y tradicionalmente quien la organiza es el Consejo de la Paz noruego, una de las entidades más importantes por el trabajo de la paz en este país nórdico, aunque este año ha declinado esa responsabilidad en desacuerdo con la elección de Machado y por ello su organización correrá a cargo de la Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

María Corina Machado aún tendrá algunas actividades el día 11, como una visita al Parlamento noruego, una reunión con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y la apertura de la exhibición que todos los años el Centro Nobel para la Paz acoge en honor al ganador o ganadores del premio.