Estados Unidos incautó un enorme petrolero frente a Venezuela en medio de un despliegue militar

El gobierno de Estados Unidos anunció la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, en una operación liderada por la Guardia Costera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la interdicción del barco en medio de un despliegue militar y señaló que se trata del petrolero más grande jamás incautado. La operación se llevó a cabo en aguas venezolanas y contó con apoyo naval y aéreo estadounidense.

Aunque Trump no reveló detalles específicos sobre la ubicación exacta ni la bandera del buque, indicó que la incautación se realizó por “buenas razones” y adelantó que se publicarán fotos de la acción. Además, agregó que probablemente se retendrá el petróleo transportado por la embarcación.

Funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato explicaron que la operación fue coordinada por la Guardia Costera y respaldada por la Marina, como parte de un despliegue que incluye portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de efectivos en la región. El martes previo, aviones de guerra estadounidenses sobrevolaron el Golfo de Venezuela, marcando la mayor proximidad al espacio aéreo del país sudamericano desde el inicio de la campaña de presión.

Embed Hoy fue interceptado el buque AZURE, una embarcación que salía de Venezuela con la intención de colocar petróleo en el mercado negro internacional, evadiendo controles, sanciones y utilizando rutas asociadas a redes criminales que operan junto al régimen de Nicolás Maduro. — Carlos Paparoni (@CarlosPaparoni) December 10, 2025 Embed URGENTE



"ACABAMOS DE INCAUTAR UN PETROLERO EN LAS COSTAS DE VENEZUELA"https://t.co/fneg3SyGeS https://t.co/Jap5JRHBNT pic.twitter.com/BUiudRCnwv — RT en Español (@ActualidadRT) December 10, 2025 Embed #Atención Este es el momento exacto en el que las fuerzas norteamericanas incautan un barco petrolero sancionado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. pic.twitter.com/HrWWCAdYDT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 10, 2025 Un conflicto sin fin Por su parte, el dirigente opositor venezolano Carlos Paparoni identificó al buque como el AZURE, que presuntamente salía de Venezuela para colocar petróleo en el mercado negro internacional, evadiendo sanciones y controles oficiales. Estas operaciones se producen en un contexto donde el crudo, principal recurso de Venezuela, está sujeto a un embargo, lo que obliga al país a vender parte de su producción en el mercado negro a precios considerablemente más bajos, principalmente a destinos en Asia