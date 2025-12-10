10 de diciembre de 2025 - 20:30

Estados Unidos incautó un enorme petrolero frente a Venezuela en medio de un despliegue militar

El gobierno de Estados Unidos anunció la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas, en una operación liderada por la Guardia Costera.

Estados Unidos en conflicto con Venezuela tras incautar un petrolero bolivariano.&nbsp;

Estados Unidos en conflicto con Venezuela tras incautar un petrolero bolivariano. 

Foto:

Imagen creada con Gemini.
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la interdicción del barco en medio de un despliegue militar y señaló que se trata del petrolero más grande jamás incautado. La operación se llevó a cabo en aguas venezolanas y contó con apoyo naval y aéreo estadounidense.

Leé además

Estados Unidos será aun más estricto con los extranjeros sin visa.

Estados Unidos busca exigir el "historial de redes sociales" de extranjeros que entren sin visa: las razones

Por Redacción Mundo
La reacción de Nicolás Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

La reacción de Maduro ante la presencia de cazas estadounidenses en territorio venezolano

Por Redacción Mundo

Aunque Trump no reveló detalles específicos sobre la ubicación exacta ni la bandera del buque, indicó que la incautación se realizó por “buenas razones” y adelantó que se publicarán fotos de la acción. Además, agregó que probablemente se retendrá el petróleo transportado por la embarcación.

Funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato explicaron que la operación fue coordinada por la Guardia Costera y respaldada por la Marina, como parte de un despliegue que incluye portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de efectivos en la región. El martes previo, aviones de guerra estadounidenses sobrevolaron el Golfo de Venezuela, marcando la mayor proximidad al espacio aéreo del país sudamericano desde el inicio de la campaña de presión.

Embed
Embed
Embed

Un conflicto sin fin

Por su parte, el dirigente opositor venezolano Carlos Paparoni identificó al buque como el AZURE, que presuntamente salía de Venezuela para colocar petróleo en el mercado negro internacional, evadiendo sanciones y controles oficiales. Estas operaciones se producen en un contexto donde el crudo, principal recurso de Venezuela, está sujeto a un embargo, lo que obliga al país a vender parte de su producción en el mercado negro a precios considerablemente más bajos, principalmente a destinos en Asia

Estados Unidos también ha intensificado operaciones en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, incluyendo ataques contra presuntas “narcolanchas”. Trump ha advertido que habrá futuros ataques terrestres en la región, aunque no ha ofrecido detalles sobre las ubicaciones específicas. La incautación del petrolero se suma a la presión estadounidense sobre el régimen de Nicolás Maduro, evidenciando la mayor presencia militar estadounidense en la zona en décadas y aumentando la tensión entre ambos países.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Donald Trump afirmó que Milei "estaba perdiendo" y que su respaldo lo llevó a una "victoria aplastante"

Por Redacción Política
El activista de ultraderecha Nick Fuentes hizo polémicas declaraciones durante una entrevista con el presentador Piers Morgan.

Un activista de ultraderecha aseguró que las mujeres "no deberían votar y deberían quedarse en casa"

Por Redacción Mundo
Cinco mendocinos envueltos en un tour delictivo en el shopping más concurrido de Miami.

Las frases más contundentes de los mendocinos acusados de robo en Miami: así intentan explicar qué pasó

Por Redacción Sociedad
Los cinco mendocinos detenidos por robar en Miami.

Rompieron el silencio los mendocinos acusados de robar en Miami: "Somos inocentes"

Por Redacción Policiales