Ovación y emotivo discurso, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz

Finalmente, se hizo la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado , el cual fue recibido por su hija Ana Corina Sosa . La líder opositora venezolana estará en Oslo, pero no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega . Así lo confirmó el Instituto Nobel en un comunicado y, minutos más tarde, la propia dirigente, quien aseguró que ya está "de camino".

María Corina Machado no estará en la entrega del Nobel de la Paz: lo recibirá su hija y Milei estará presente

Premio Nobel de la Paz: cancelaron la conferencia de prensa de María Corina Machado en Oslo

“ La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy. (Se trata de) un viaje en una situación de peligro extremo ”, señaló la institución, sin precisar la hora estimada de llegada.

Aunque no podrá participar del acto principal ni de los eventos oficiales del día, el Instituto Nobel celebró que la referente opositora "está a salvo y estará con nosotros en Oslo".

Poco después del comunicado, Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela por motivos de seguridad, envió un mensaje al Instituto Novel: "Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo" . Su última aparición pública fue en enero.

Ana Corina Sosa , hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana.

La joven se puso en pie y recibió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio, dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Embed Watch the very moment Maria Corina Machado’s daughter Ana collected this year’s Nobel Peace Prize medal and diploma on behalf of her mother.



Machado was awarded the 2025 Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.



Learn… pic.twitter.com/gLORIbv50T — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

Muy emocionada, recibió la ovación del público y pasó al atril para dar el discurso: "Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", comenzó.

Premio Nobel de la Paz - maría corina machado De pie y con aplausos, los presentes celebraron la entrega del Nobel de la Paz. EFE

Además, señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa "en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres".

Con un perfecto inglés repasó los orígenes del pueblo venezolano, el doloroso relato de la llegada de la dictadura y la proscripción del régimen a la candidatura de Machado y el fraude del régimen en las elecciones presidenciales.

Con una ovación, la hija de María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz Ana Corina Sosa recibió la distinción y dio el discurso de su madre. EFE

"Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela", aseguró.

A la ceremonia asistieron el líder opositor venezolano Edmundo González, el primer ministro noruego Jonas Gahr Store, el presidente Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo, Santiago Peña.

Qué pasó con María Corina Machado

Su presencia estuvo rodeada de incertidumbre desde que el Instituto Nobel suspendiera, primero, y luego cancelara la conferencia de prensa prevista para este martes. El director del organismo, Kristian Berg Harpviken, había declarado esta mañana a la cadena NRK que la exdiputada no llegaría hoy a la capital noruega.

De momento, no se precisó cuándo arribará, ni si podrá participar de las actividades posteriores a la entrega del galardón.

ana corina sosa hija de machado

Otros Nobel de la Paz entregados en ausencia del galardonado

No es la primera vez que un premiado no puede asistir a la ceremonia: