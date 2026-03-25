Violento asalto en Río de Janeiro: golpearon a un turista argentino y lo dejaron inconsciente

Un turista argentino fue víctima de un brutal asalto en Río de Janeiro, donde al menos tres motochorros lo golpearon y lo dejaron inconsciente para robarle sus pertenencias en plena vía pública.
El ataque ocurrió en Barra da Tijuca y quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron la brutal agresión.
Un turista argentino fue víctima de un brutal asalto en Río de Janeiro, donde al menos tres motochorros lo golpearon y lo dejaron inconsciente para robarle sus pertenencias en plena vía pública.
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la costanera de Barra da Tijuca, una de las zonas más transitadas de la ciudad brasileña, y quedó registrado por cámaras de seguridad.
Las imágenes muestran cómo dos motos circulaban en contramano y se detienen cerca de la víctima. En ese momento, los delincuentes —todos con casco— lo sorprenden.
El hombre intenta escapar por una bicisenda, pero es alcanzado, derribado y golpeado. Ya en el suelo, uno de los agresores simuló sacar un arma, aunque no se logró confirmar si estaban armados.
Con la víctima indefensa, uno de los ladrones le dio dos patadas en la cara, lo que le provocó la pérdida de conocimiento.
Testigos que se encontraban en un kiosco cercano advirtieron la situación y se acercaron, mientras los delincuentes revisaban al turista y le robaban sus pertenencias, con la participación de un tercer cómplice.
Luego del asalto, los agresores escaparon en las motos —donde un cuarto delincuente los esperaba— y se dieron a la fuga. Según informó el medio brasileño Portal R7, la víctima no quiso radicar la denuncia pese a la gravedad del ataque.
No obstante, las autoridades de Río de Janeiro iniciaron un operativo para identificar y detener a los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos. Tampoco trascendieron detalles sobre el estado de salud ni la identidad del turista argentino.