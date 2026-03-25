Violento asalto en Río de Janeiro: golpearon a un turista argentino y lo dejaron inconsciente

Un turista argentino fue víctima de un brutal asalto en Río de Janeiro , donde al menos tres motochorros lo golpearon y lo dejaron inconsciente para robarle sus pertenencias en plena vía pública.

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El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la costanera de Barra da Tijuca , una de las zonas más transitadas de la ciudad brasileña, y quedó registrado por cámaras de seguridad .

Las imágenes muestran cómo dos motos circulaban en contramano y se detienen cerca de la víctima. En ese momento, los delincuentes —todos con casco— lo sorprenden.

El hombre intenta escapar por una bicisenda , pero es alcanzado, derribado y golpeado. Ya en el suelo, uno de los agresores simuló sacar un arma , aunque no se logró confirmar si estaban armados.

Con la víctima indefensa, uno de los ladrones le dio dos patadas en la cara , lo que le provocó la pérdida de conocimiento .

El robo y la huida

Testigos que se encontraban en un kiosco cercano advirtieron la situación y se acercaron, mientras los delincuentes revisaban al turista y le robaban sus pertenencias, con la participación de un tercer cómplice.

Luego del asalto, los agresores escaparon en las motos —donde un cuarto delincuente los esperaba— y se dieron a la fuga. Según informó el medio brasileño Portal R7, la víctima no quiso radicar la denuncia pese a la gravedad del ataque.

No obstante, las autoridades de Río de Janeiro iniciaron un operativo para identificar y detener a los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos. Tampoco trascendieron detalles sobre el estado de salud ni la identidad del turista argentino.