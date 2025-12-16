16 de diciembre de 2025 - 20:20

Ataque terrorista en Sídney: un video reveló a un segundo "héroe" que enfrentó a los terrorista y falleció

Minutos antes del acto de valentía de Ahmed al Ahmed, un hombre de 69 años también arriesgó su vida. Si bien logró tirar al piso al atacante, él y su pareja de 61 fueron las primeras víctimas del fatal ataque.

Momento en el que Boris Gurman intenta desarmar a uno de los terrorista en Sídney.

Media Oriente
Por Redacción Mundo

Por Redacción Mundo
Dos hombres armados abrieron fuego en Sídney, Australia.

Ataque terrorista antisemita en Australia: al menos 10 muertos, "más de 50 tiros" y un héroe vestido de civil

Por Redacción Mundo

Las imágenes del nuevo héroe de Sídney circulan por las redes sociales, donde conmocionó a todos los usuarios. En este caso, se trata de Boris Gurman, de 69 años. A diferencia de Ahmed, quien permanece internado recuperándose de las heridas de bala, Gurman figura entre las víctimas fatales del ataque.

Segundo héroe de Sídney: entregó su vida en el acto de valentía

En el video se observa a un ciudadano forcejeando con uno de ellos junto a un auto estacionado. En la grabación se observa cómo ambos caen al asfalto entre dos autos, a pocos metros del lugar donde, minutos después, Ahmed al Ahmed logró desarmar a uno de los terroristas.

En el mismo hecho también murió su esposa, Sofía, de 61 años, quien se encontraba en el lugar y fue testigo del intento de su marido por desarmar al atacante. Ambos fueron alcanzados durante el ataque terrorista que continúa conmocionando a Australia y al mundo entero.

La familia de las víctimas expresó su dolor y orgullo por la actitud de Boris y Sofía. "Si bien nada puede aliviar el dolor de perder a Boris y Sofía, sentimos un abrumador sentimiento de orgullo por su valentía y altruismo”, comenzaron su mensaje de despedida en redes sociales.

“Esto resume quiénes eran Boris y Sofía: personas que, de forma instintiva y desinteresada, intentaron ayudar a los demás", agregaron. El diario Sydney Morning Herald confirmó que la pareja era judía y fueron las dos primeras víctimas mortales del ataque.

ataque terrorista de Sídney
Boris y Sofía, la pareja judía que fue asesinada en el ataque terrorista en Sídney.

