Ataque terrorista en Sídney: un video reveló a un segundo "héroe" que enfrentó a los terrorista y falleció
Minutos antes del acto de valentía de Ahmed al Ahmed, un hombre de 69 años también arriesgó su vida. Si bien logró tirar al piso al atacante, él y su pareja de 61 fueron las primeras víctimas del fatal ataque.
Las imágenes del nuevo héroe de Sídney circulan por las redes sociales, donde conmocionó a todos los usuarios. En este caso, se trata de Boris Gurman, de 69 años. A diferencia de Ahmed, quien permanece internado recuperándose de las heridas de bala, Gurman figura entre las víctimas fatales del ataque.
Segundo héroe de Sídney: entregó su vida en el acto de valentía
En el video se observa a un ciudadano forcejeando con uno de ellos junto a un auto estacionado. En la grabación se observa cómo ambos caen al asfalto entre dos autos, a pocos metros del lugar donde, minutos después, Ahmed al Ahmed logró desarmar a uno de los terroristas.
Boris y Sofia Gurman, de 69 y 61 años, han sido identificados como la pareja que heroicamente intentó detener a uno de los terroristas cuando salía de su coche antes de la masacre de Jánuca en Bondi Beach, Sídney.
En el mismo hecho también murió su esposa, Sofía, de 61 años, quien se encontraba en el lugar y fue testigo del intento de su marido por desarmar al atacante. Ambos fueron alcanzados durante el ataque terrorista que continúa conmocionando a Australia y al mundo entero.
La familia de las víctimas expresó su dolor y orgullo por la actitud de Boris y Sofía. "Si bien nada puede aliviar el dolor de perder a Boris y Sofía, sentimos un abrumador sentimiento de orgullo por su valentía y altruismo”, comenzaron su mensaje de despedida en redes sociales.
“Esto resume quiénes eran Boris y Sofía: personas que, de forma instintiva y desinteresada, intentaron ayudar a los demás", agregaron. El diario Sydney Morning Herald confirmó que la pareja era judía y fueron las dos primeras víctimas mortales del ataque.