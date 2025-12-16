Ataque terrorista en Sídney: un video reveló a un segundo "héroe" que enfrentó a los terrorista y falleció

Minutos antes del acto de valentía de Ahmed al Ahmed, un hombre de 69 años también arriesgó su vida. Si bien logró tirar al piso al atacante, él y su pareja de 61 fueron las primeras víctimas del fatal ataque.

Momento en el que Boris Gurman intenta desarmar a uno de los terrorista en Sídney.

Un nuevo video del ataque terrorista antisemita que sacudió este domingo a Sidney, Australia, permitió conocer otro acto de valentía: además de Ahmed al Ahmed, el hombre de 43 años que logró quitarle el arma a un atacante, hubo otro civil que intentó frenar a a uno de ellos y perdió la vida en el intento.

Las imágenes del nuevo héroe de Sídney circulan por las redes sociales, donde conmocionó a todos los usuarios. En este caso, se trata de Boris Gurman, de 69 años. A diferencia de Ahmed, quien permanece internado recuperándose de las heridas de bala, Gurman figura entre las víctimas fatales del ataque.

Segundo héroe de Sídney: entregó su vida en el acto de valentía En el video se observa a un ciudadano forcejeando con uno de ellos junto a un auto estacionado. En la grabación se observa cómo ambos caen al asfalto entre dos autos, a pocos metros del lugar donde, minutos después, Ahmed al Ahmed logró desarmar a uno de los terroristas.

Embed Boris y Sofia Gurman, de 69 y 61 años, han sido identificados como la pareja que heroicamente intentó detener a uno de los terroristas cuando salía de su coche antes de la masacre de Jánuca en Bondi Beach, Sídney.



Intentaron impedir que abriera fuego. Tras los forcejeos, el… pic.twitter.com/XueGHQKBRC — Dani Lerer (@danilerer) December 16, 2025 En el mismo hecho también murió su esposa, Sofía, de 61 años, quien se encontraba en el lugar y fue testigo del intento de su marido por desarmar al atacante. Ambos fueron alcanzados durante el ataque terrorista que continúa conmocionando a Australia y al mundo entero.

La familia de las víctimas expresó su dolor y orgullo por la actitud de Boris y Sofía. "Si bien nada puede aliviar el dolor de perder a Boris y Sofía, sentimos un abrumador sentimiento de orgullo por su valentía y altruismo”, comenzaron su mensaje de despedida en redes sociales.