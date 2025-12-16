Un cantante recibió una descarga eléctrica en pleno show y generó pánico entre los espectadores

El músico cayó al escenario tras tocar el micrófono y sufrió quemaduras, mientras asistentes actuaron de urgencia para evitar la tragedia. Ocurrió en Perú.

Un concierto en el Centro de Lima, Perú, estuvo a punto de terminar en tragedia cuando Carlos Suárez, cantante y guitarrista de la banda peruana "Mi Mejor Amigo Scott", recibió una descarga eléctrica en medio de su presentación. El episodio ocurrió en el local Quilca y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales por lo impactante de las imágenes y los gritos de alerta del público: “¡Corriente, corriente, desconecten!”.

Según se observa en las grabaciones, el show transcurría con normalidad hasta que Suárez tomó el micrófono. En ese instante comenzó a gritar, perdió el control del cuerpo y cayó al suelo. Ya derrumbado, se ven chispas saltando del micrófono, mientras músicos y personas cercanas intentan ayudarlo tirando del cable para cortar el suministro eléctrico.

Embed - #electrocuted #guitar #fail #humor @kilberth999 #electrocuted #guitar #fail #humor sonido original - Kilberth__ El momento del accidente y la reacción del público La reacción fue inmediata. Quienes estaban sobre el escenario y en las primeras filas actuaron con rapidez para desconectar el equipo, mientras el resto del público advertía a los gritos el peligro. La escena generó conmoción y obligó a suspender el show.

De acuerdo con versiones difundidas tras el incidente, la banda que se había presentado antes ya había tenido problemas con el sistema eléctrico, y el local aparentemente no contaba con una toma de tierra, un elemento clave para evitar derivaciones peligrosas en equipos de sonido.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por aka mono (@mimejoramigoscott) El estado de salud del músico y las explicaciones Horas después, el propio Carlos Suárez llevó tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales. “Sufrí una descarga eléctrica que casi termina con consecuencias fatales”, escribió. Sin embargo, aclaró que se encuentra bien de salud y estable, sin complicaciones internas.