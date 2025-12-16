16 de diciembre de 2025 - 21:55

Un cantante recibió una descarga eléctrica en pleno show y generó pánico entre los espectadores

El músico cayó al escenario tras tocar el micrófono y sufrió quemaduras, mientras asistentes actuaron de urgencia para evitar la tragedia. Ocurrió en Perú.

Por Redacción Mundo

Un concierto en el Centro de Lima, Perú, estuvo a punto de terminar en tragedia cuando Carlos Suárez, cantante y guitarrista de la banda peruana "Mi Mejor Amigo Scott", recibió una descarga eléctrica en medio de su presentación. El episodio ocurrió en el local Quilca y quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales por lo impactante de las imágenes y los gritos de alerta del público: “¡Corriente, corriente, desconecten!”.

Según se observa en las grabaciones, el show transcurría con normalidad hasta que Suárez tomó el micrófono. En ese instante comenzó a gritar, perdió el control del cuerpo y cayó al suelo. Ya derrumbado, se ven chispas saltando del micrófono, mientras músicos y personas cercanas intentan ayudarlo tirando del cable para cortar el suministro eléctrico.

El momento del accidente y la reacción del público

La reacción fue inmediata. Quienes estaban sobre el escenario y en las primeras filas actuaron con rapidez para desconectar el equipo, mientras el resto del público advertía a los gritos el peligro. La escena generó conmoción y obligó a suspender el show.

De acuerdo con versiones difundidas tras el incidente, la banda que se había presentado antes ya había tenido problemas con el sistema eléctrico, y el local aparentemente no contaba con una toma de tierra, un elemento clave para evitar derivaciones peligrosas en equipos de sonido.

El estado de salud del músico y las explicaciones

Horas después, el propio Carlos Suárez llevó tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales. “Sufrí una descarga eléctrica que casi termina con consecuencias fatales”, escribió. Sin embargo, aclaró que se encuentra bien de salud y estable, sin complicaciones internas.

Como secuelas, detalló que sufrió quemaduras en el cuello y que su guitarra resultó dañada durante el episodio. El músico agradeció el apoyo recibido y destacó la rápida intervención de quienes lo asistieron en el momento crítico.

