Antes del choque, el piloto llegó a enviar un mensaje a la torre de mando de un aeropuerto cercano: "Nos estamos desplomando".

Impactante accidente aéreo: una avioneta se estrelló contra una cancha de fútbol y murieron 10 personas.

Una avioneta que realizaba un aterrizaje de emergencia se estrelló y murieron 10 personas que viajaban a bordo. La impactante colisión quedó registrada por las cámaras de seguridad de lugar.

El hecho ocurrió ayer San Mateo Atenco, México, una zona industrial a tan solo cinco kilómetros del aeropuerto de Toluca. Entre las víctimas fatales están el piloto, el copiloto y los 8 pasajeros, los cuales 3 eran menores de edad.

Embed Una avioneta privada cayó durante su aproximación al Aeropuerto de Toluca. Provenía de Acapulco y transportaba a 10 personas; el piloto intentó un aterrizaje de emergencia. Reportan al menos seis fallecidos. #AccidenteAéreo #Toluca pic.twitter.com/xYQ9VapssB — MeganoticiasTehuacán (@MeganoticiasTEH) December 15, 2025 El coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández, indicó que se trataba de un jet privado de tamaño mediano que había salido de Acapulco. El vuelo venía con normalidad, pero por razones que están bajo investigación tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una cancha de fútbol.

Pero la maniobra no salió bien. Al descender chocó contra el techo de una estructura de metal de una empresa de transportes pesados, lo que desató las llamas. En el lugar había tanques de combustible y gas, por lo que las autoridades realizaron una rápida evacuación.

Impactante accidente aéreo: una avioneta se estrelló contra una cancha de fútbol y murieron 10 personas Impactante accidente aéreo: una avioneta se estrelló contra una cancha de fútbol y murieron 10 personas. Además, se difundió un breve mensaje de audio que habría enviado el piloto de la avioneta al aeropuerto de Toluca antes de la tragedia: "Nos estamos desplomando", se oye decir en la grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Embed ACCIDENTE AÉREO EN TOLUCA



Una avioneta privada (jet ejecutivo, presuntamente Cessna Citation III XA-PRO) se desplomó este 15 de diciembre de 2025 durante su aproximación al Aeropuerto Internacional de Toluca.



Zona industrial de San Pedro Totoltepec, cerca de bodegas de… pic.twitter.com/uYfkh4Mn7v — Azteca (@MORRIS80766176) December 15, 2025 La alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, declaró en Milenio Televisión que unas 130 personas abandonaron la zona afectada para prevenir complicaciones mayores derivadas del fatal accidente.