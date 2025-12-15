15 de diciembre de 2025 - 12:10

Tursita de EE.UU. fue salvajemente golpeado en Florianópolis: descubrieron que filmaba a mujeres en bikini

El turista estadounidense envió los videos a un grupo de WhatsApp por lo que sospechan sobre conducta reiterada o compartida con terceros.

Un turista estadounidense fue detenido este fin de semana en la Praia do Campeche, en Florianópolis, luego de ser sorprendido mientras filmaba con zoom el cuerpo de una mujer sin su consentimiento, un hecho que generó indignación entre los presentes y derivó en una rápida intervención policial.

El episodio ocurrió en una de las playas más concurridas del sur de Brasil, cuando personas que se encontraban en el lugar advirtieron que el hombre utilizaba su teléfono celular para grabar imágenes íntimas de una mujer sin que ella lo supiera. Ante la situación, varios bañistas lo enfrentaron, le impidieron borrar el material y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Militar de Santa Catarina (PMSC).

Durante la requisa del dispositivo móvil, los efectivos confirmaron la existencia de los videos grabados en la playa y detectaron además un perturbador mensaje de WhatsApp en inglés. El texto decía: "Buen hallazgo, hijo, esto te va a dar una buena paliza", lo que despertó sospechas sobre una posible conducta reiterada o compartida con terceros.

El hombre quedó a disposición de la Justicia brasileña y fue imputado por el delito de "registro no autorizado de intimidad sexual", una figura penal que contempla sanciones severas y que busca proteger la privacidad y la dignidad de las personas, incluso en espacios públicos.

Especialistas en derecho digital y seguridad consultados por Aparca, señalaron que este tipo de prácticas constituyen acoso digital. La analista en ciberseguridad Helena Farias explicó que “el uso de la tecnología para vulnerar la privacidad en lugares públicos es una forma grave de violencia”, mientras que el abogado penalista Ricardo Mendes indicó que el mensaje hallado en el celular podría ser clave para determinar premeditación o habitualidad, lo que aumentaría la gravedad de la causa.

La reacción ciudadana fue destacada por las autoridades. "Es indignante que vengan a nuestro país y piensen que pueden hacer este tipo de cosas. La playa es un lugar para todos, y todas las mujeres merecen respeto", expresó Ana Paula, residente de Campeche. En la misma línea, comerciantes locales valoraron la rápida intervención para evitar que el hecho quedara impune.

