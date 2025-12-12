Un condenado por abusar y matar a un niño de 9 años fue asesinado en la calle a plena luz del día

El hombre, que cumplió 20 años de prisión tras el crimen, fue ejecutado frente a un hotel en Brasil, en una escena captada por cámaras de seguridad.

En una desgarradora escena registrada por una cámara de seguridad, un hombre condenado por asesinar y abusar sexualmente de un niño de 9 años fue abatido a plena luz del día en el barrio de Santa Mónica, en Sinop, Mato Grosso, Brasil. Ferreira da Silva, de 46 años, había estado cumpliendo una pena de 42 años por estos crímenes, pero había obtenido la libertad condicional tras pasar 20 años en prisión.

El suceso ocurrió frente al hotel "Pousada Casa", ubicado en la avenida Ênio Pipino, en pleno centro de la ciudad. A medida que varias personas se movían en la zona, una figura encapuchada con una sudadera negra y mascarilla observaba en silencio, revisando la calle en busca de una oportunidad.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad En las imágenes de la cámara de seguridad, se observa cómo el individuo se acerca a un hombre con una camisa blanca que salía del edificio y, sin previo aviso, le apunta con un arma de fuego. Tras llevarlo a un rincón de la escena, el hombre de la sudadera disparó, dejando caer al condenado en el suelo.

Más detalles https://t.co/efWVmQhHel pic.twitter.com/CAUqXO5E4f — Actualidad Viral (@ActualidaViral) December 11, 2025 El disparo, claramente audible en las imágenes, causó pánico entre los transeúntes, quienes rápidamente se alejaron de la escena mientras el victimario huyó. La comunidad de Sinop quedó conmocionada ante este crimen, que se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la región.

Aunque no se ha identificado al responsable del asesinato, las autoridades continúan investigando el caso, mientras la ciudad enfrenta un doloroso recordatorio de la violencia que persiste en algunas de sus calles.