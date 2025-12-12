Tristeza en Brasil: una figura se retira del fútbol tras sufrir un desmayo

Una noticia poco deseada se viralizó en Brasil en las últimas horas, respecto al inesperado retiro de un futbolista que supo integrar la Selección de aquel país, y ser una figura en el Brasileirao defendiendo la camiseta del San Pablo.
Se trata del volante creativo Oscar, que anunciará su retiro de la actividad profesional en los próximos días, según informó el medio de comunicación Globo. La noticia se da después de un preocupante episodio que sufrió hace algunas semanas.
Todo comenzó el mes pasado. El mediocampista atravesaba exámenes médicos de rutina en el centro de entrenamiento del San Pablo cuando sufrió un desmayo que activó las alamas del cuerpo médico. Rápidamente, el futbolista fue trasladado a un Hospital local, donde le diagnosticaron un síncope vasovagal.
Se trata del tipo más común de desmayo, causado por una reacción del nervio vago ante un desencadenante que provoca una bajada brusca de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, reduciendo el flujo sanguíneo al cerebro y causando una pérdida breve y temporal de la conciencia.
A partir del episodio que sufrió, el futbolista de 34 años y la institución firmaron de mutuo acuerdo la ruptura del contrato que los vinculaba, a modo de paso previo para el anuncio oficial del retiro de la actividad profesional por parte de Oscar, que se dará en la próxima semana.
El volante de gestación se destacó desde su debut por su gran visión de juego, y su buen trato de balón. Además de jugar en San Pablo en dos etapas distintas, vistió la camiseta del Chelsea, Inter de Porto Alegre, y Shanghai Port de China. Además, disputó el Mundial 2014 con la camiseta de la Selección de Brasil.
Durante esta temporada, Oscar disputó 27 partidos, anotó 3 goles y sumó 11 asistencias. Su 2025 estuvo signado por lesiones, que lo complicaron en varios tramos del campeonato local y la Copa Libertadores.